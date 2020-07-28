嘉義縣安心旅遊推親子旅遊共學　限額2800組最高優惠2400元

▲嘉義縣加碼親子旅遊祭出最高優惠2400元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣攜手縣內17大親子旅遊特色業者，27日公布嘉義縣15種超值親子玩法，將推2800組優惠體驗價，第1階段在7月27日晚上7點開放報名，民眾只需要以100、200元就可以體驗3倍價的旅程，花費300、500元更可以搭船出外傘頂洲抓螃蟹，築夢森居當小泰山有吃又有玩，玩不過癮還可以住宿嘉義縣合法旅宿即贈送價值600元小職人體驗營，一家大小能從海邊玩到山上，不只旅遊還能共學，搭配安心旅遊最高優惠2400元，縣長翁章梁熱情邀請，每個周末來臨前仍在煩惱不知道該帶孩子去哪玩的父母，嘉義縣將是親子旅遊的最佳首選。

▲嘉義縣搭配安心旅遊祭出最高優惠2400元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，今年是嘉義縣親子元年，除了推出5種職人體驗、17大親子景點、15種超值玩法外，也特邀嘉義縣爸媽寶貝育兒發展協會及在地特色業者，共同簽署親子旅遊合作意向書，從下而上讓親子家庭了解縣內親子景點外，也透過實際體驗參與遊程設計到行銷推廣，將在地景點重新包裝，融入親子共學概念，從親子家庭角度出發，把嘉義縣「最大心」的親子行程及在地體驗推廣給全台親子家庭。

▲搭乘電動車進場的小農夫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣海線至山間林地皆有觀光工廠、博物館與地方特色景點值得深入探索，此次結合在地景點與串聯親子共學議題，推出15套特色旅遊，家長不論是想讓小孩在廣大草原與山林中奔跑，或是當一回小小研發員，或徜徉在樂聲中感受音符的美妙，規劃都搭配動、靜態體驗，讓孩子能邊玩邊學、感受學習樂趣。

▲ 最「嘉」首選！搭配安心旅遊 翁章梁加碼親子旅遊祭出最高優惠2400元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化觀光局長許有仁說，最「嘉」優惠方案除了最超值親子共學旅程外，只要搭配安心旅遊方案，入住嘉義縣合法旅宿，即可以住宿憑證免費報名親子界秒殺級的小職人體驗營，結合地方特色推出五大獨「嘉」體驗，不論是靜態的小茶人、咖旅小達人，或是動態的小海盜、小農夫、小獵人，來「嘉」全都有！

即日起開放第一波報名外，也將再加碼8月10日開放第二波報名，力邀全台親子來嘉同樂，相關報名資訊與更多嘉義縣將推出的親子遊程，可至臉書搜尋「漫遊嘉義」(網址：https://www.facebook.com/meishanfestival/)。