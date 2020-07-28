高三自修歷史！聯考哥「內建列表機」筆記曝光　萬人秒跪：出版社要怕了

▲原PO的筆記讓網友狂讚。（圖／Aaron Lin授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人的學生時代，都會有幾本充滿血淚的筆記！Aaron Lin在臉書《爆廢公社》貼出照片，說他意外翻出高中做的筆記，「這些都是陪伴我準備大學聯考時，度過無數個熬夜苦讀夜晚的重要寶藏。」看到超療癒的成品照後，其他人紛紛驚呼，「我合理懷疑你的手上附帶列表機」、「太厲害了吧！這是課本了吧！」

Aaron Lin文中表示，雖然他已經畢業很久了，但看到過去準備大學聯考時，經歷過無數個熬夜苦讀做的各種筆記，他忍不住直呼這些是重要寶藏，「真的捨不得把它丟掉，上傳上來和大家分享。」仔細看看照片，原PO不僅字跡娟秀，還細心的重繪了課本上的圖片，超整齊的筆記吸引超過1萬人按讚。

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▲這筆記也太像印刷品了吧！（圖／Aaron Lin授權使用）

他也告訴《ETtoday新聞雲》，這些是他高三時做的歷史筆記，「不是上課內容，是自己準備聯考時做的筆記，就是自己自修寫的內容」。原PO透露，他上課如果認真寫筆記，就無法專注聽老師講課，「所以唸書時都是用廢紙打草稿，回家再慢慢寫，也會再消化整理自己的心得。」最後也強調，做筆記一定要自己整理過，才是自己的東西。

看到照片後，其他網友紛紛留言大讚，「我合理懷疑你的手上附帶列表機 XD 這字也美得太厲害了吧」、「圖形漂亮，文字工整，比參考書還詳細，真的捨不得丟」、「好棒喔～你的筆記連出版社都會怕」、「你畫的都是地圖，我畫的都是麻糬@@」、「這筆記如果您不小心丟了我可以去撿嗎？太可愛又好看的圖了」、「這怎麼能丟，多用心的筆記啊！可以給需要的人。」