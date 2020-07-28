　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高三自修歷史！聯考哥「內建列表機」筆記曝光　萬人秒跪：出版社要怕了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼Aaron Lin筆記。（圖／Aaron Lin授權使用）

▲原PO的筆記讓網友狂讚。（圖／Aaron Lin授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人的學生時代，都會有幾本充滿血淚的筆記！Aaron Lin在臉書《爆廢公社》貼出照片，說他意外翻出高中做的筆記，「這些都是陪伴我準備大學聯考時，度過無數個熬夜苦讀夜晚的重要寶藏。」看到超療癒的成品照後，其他人紛紛驚呼，「我合理懷疑你的手上附帶列表機」、「太厲害了吧！這是課本了吧！」

Aaron Lin文中表示，雖然他已經畢業很久了，但看到過去準備大學聯考時，經歷過無數個熬夜苦讀做的各種筆記，他忍不住直呼這些是重要寶藏，「真的捨不得把它丟掉，上傳上來和大家分享。」仔細看看照片，原PO不僅字跡娟秀，還細心的重繪了課本上的圖片，超整齊的筆記吸引超過1萬人按讚。

請繼續往下閱讀...

▲▼Aaron Lin筆記。（圖／Aaron Lin授權使用）

▲這筆記也太像印刷品了吧！（圖／Aaron Lin授權使用）

他也告訴《ETtoday新聞雲》，這些是他高三時做的歷史筆記，「不是上課內容，是自己準備聯考時做的筆記，就是自己自修寫的內容」。原PO透露，他上課如果認真寫筆記，就無法專注聽老師講課，「所以唸書時都是用廢紙打草稿，回家再慢慢寫，也會再消化整理自己的心得。」最後也強調，做筆記一定要自己整理過，才是自己的東西。

看到照片後，其他網友紛紛留言大讚，「我合理懷疑你的手上附帶列表機 XD 這字也美得太厲害了吧」、「圖形漂亮，文字工整，比參考書還詳細，真的捨不得丟」、「好棒喔～你的筆記連出版社都會怕」、「你畫的都是地圖，我畫的都是麻糬@@」、「這筆記如果您不小心丟了我可以去撿嗎？太可愛又好看的圖了」、「這怎麼能丟，多用心的筆記啊！可以給需要的人。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
王瞳「結婚現場照」曝！506字感謝艾成：讓我明白無條件的愛
快訊／內湖內溝溪生態園區「群蜂攻擊」！7人遭螫傷急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

朋友轉行賣保險！突約見面「練銷售口條」保證不推銷　網曝1招分辨

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

朋友轉行賣保險！突約見面「練銷售口條」保證不推銷　網曝1招分辨

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

2020年全球過半人口染疫！他翻出30年前老報紙...驚見頭條「神預言」

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

中職／朱育賢今晚拚百轟　陳禹勳本周挑戰百救援

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

雞排店老闆關心一句　遭外送員狂罵10分鐘

更多熱門

相關新聞

在外哺乳被投以變態眼光　她曝超扯事：當掏奶媽塑膠？

在外哺乳被投以變態眼光　她曝超扯事：當掏奶媽塑膠？

一名媽媽發文說，「我不懂為什麼在外面哺乳，都要被某些人投以異樣、嫌棄、甚至是變態的眼光。這明明就很健康的事啊，被搞得好像我們裸露變態。」她也分享在哺乳室遇到一件很扯的事。

一句話說明來自哪裡！3字秒猜到台北　最新關鍵字出爐

一句話說明來自哪裡！3字秒猜到台北　最新關鍵字出爐

威力彩飆31億元！中了怎炫富

威力彩飆31億元！中了怎炫富

會傳LINE給過世親友？　過來人曝經驗：嚇死我了

會傳LINE給過世親友？　過來人曝經驗：嚇死我了

桃園「無人機」狂衝受害者曝光！　監視器還原真相

桃園「無人機」狂衝受害者曝光！　監視器還原真相

關鍵字：

筆記聯考課本爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面