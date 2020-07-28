「搞得好像我們裸露變態」　她哺乳遇超扯事：當一群掏奶的媽媽塑膠娃娃？

▲有網友表示，「自己當過爹以後，對親餵的媽媽都保持著最高敬意。」（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽發文說，「我不懂為什麼在外面哺乳，都要被某些人投以異樣、嫌棄、甚至是變態的眼光。這明明就很健康的事啊，被搞得好像我們裸露變態。」她也分享在哺乳室遇到一件很扯的事。

當事人28日在「爆廢公社」臉書社團說，之前和朋友去婦幼展，既然還有男生直闖「母奶餵哺」專用的房間，就為了拿東西給老婆，「當裡面一群掏奶的媽媽塑膠娃娃？是在哈囉？」

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「我在高鐵就算哺乳室有人，我也會在位置上稍微遮一下餵食孩子」，原PO表示，當下斜對角一名女子在喝乳製品的同時，用異樣的眼光看她，「哈囉，你們在喝『牛』的奶時都不會不好意思了，可憐到跟牛寶寶搶奶，憑什麼用這種眼光掃射『餵食人奶』的母親？」她直呼，「你們才奇怪，全家都奇怪。」

▼現在許多場合都設有哺乳室，圖為台北捷運哺乳室。（圖／翻攝台北市政府網站）

原PO指出，她敢在外面哺乳，不代表所有女性都敢，所以才會設置女性哺乳隱私空間的「哺乳室」，「並不代表我在哺乳室裡面哺乳，我就可以接受隨便一個男生闖進去，我只是為其他需要隱私空間的哺乳媽媽發聲。」她也說，哺乳室和育嬰室不同，「不要看到哺乳室就高潮了，以為男人進哺乳室正常好嗎？」

對此，許多網友留言，「我兩個孩子也都全程母乳到快3歲」、「台灣對餵母乳的禮貌教育還不夠」、「自己當過爹以後，對親餵的媽媽都保持著最高敬意」、「後來我都直接餵奶了，不管別人了。」

也有人直呼，「真的很討厭爸爸在哺乳室內，到底是可以幫什麼忙？還是在觀賞的？也很討厭媽媽哺乳一直要爸爸進來幫忙的，哈囉～這不是個人專屬哺乳室好嗎！」