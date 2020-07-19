嘉義長庚多專科團隊早期診斷　肝癌危險群存活率全國領先

▲肝癌危險群應早期診斷，藉多專科團隊治療提升治癒率。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

依衛生福利部公布最新2019年國人十大死因排行榜，肝癌再度蟬聯癌症死亡原因的第二位，令很多人聞癌色變。雲嘉南地區的肝病盛行率高，居台灣之冠。以綜合肝癌風險的七大指標評估，全台五級（佔五個指標）以上的37個鄉鎮當中，雲嘉南地區即佔了27個。嘉義長庚肝癌團隊召集人胃腸科洪肇宏醫師指出，以近年肝癌的五年存活率分析來看，嘉義長庚的極早期與早期病人的五年存活率為59.97%，高於全國平均值（57.3%），甚至領先全國醫學中心平均（59.57%)。

洪肇宏表示，嘉義長庚的極早期與早期病人的五年存活率高於全國平均的原因，主要為嘉義長庚醫院從多年前即打造全方位的肝癌多專科醫療團隊，由高雄長庚醫院肝臟移植權威王植熙院長指導建置肝臟移植團隊及肝病專家盧勝男副院長計劃性提升硬體設施，包含採購尖端自動影像融合高階超音波，並配合超音波顯影劑，以及運用多針電燒、微波消融治療等新技術，提高對早期肝癌病人的治癒率，為引進此項技術的先驅。

此外，嘉義長庚並建置可進行全身麻醉的肝癌專屬治療室，由專業麻醉醫師負責，可同時執行其他胃腸道腫瘤的內視鏡治療。除傳統外科手術治療以及內科局部治療，對於中晚期肝癌患者，近年來嘉義長庚也發展釔90放射栓塞，為嘉義地區唯一可執行此特殊治療的醫院。

嘉義長庚肝癌團隊副召集人一般外科郭亮鉾醫師進一步說明，近年來全國肝癌新發個案數逐年減少，然而嘉義長庚醫院的新發病例數並沒有改變。特別值得一提的是，嘉義長庚醫院Class 0病例數（申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程）三年來逐年下降，然而Class 3病例數（他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診）逐年增加，顯示肝癌治療在地化，並成功吸引其他地區病人來求診。

在這當中，肝癌病患首次治療選擇的方式，以射頻燒灼術增加尤為顯著，近三年成長超過50%。射頻消融是一種微創治療，在超音波的精確導引下，將電極針插入腫瘤部位，電極針再釋放出射頻能量，這些射頻能量經由離子激化轉換為熱能，進一步促使局部組織的凝固性懷死，而達到治療的目的，因外表只有針孔，而且局部損傷也很少，對早期肝癌而言，完全消除腫瘤的成功率約86%，局部再發率與合併症則小於5%，目前已成為肝癌的主要治療方法，我國每年約有一萬例肝癌新案，其中約1/6是選擇射頻消融作為首次治療方式；一部份復發腫瘤的個案也可以接受射頻消融。

洪肇宏醫師提醒，肝臟是沉默的器官，不管是肝炎、肝硬化或肝癌，幾乎不會有特殊症狀，因此建議B、C型肝炎帶原者、肝硬化或有家族病史的人，應每3-6個月接受抽血及超音波檢查，期望嘉義長庚在涵蓋雲嘉南肝癌盛行區提供的在地醫療服務，能讓雲嘉南民眾擺脫肝癌的威脅。

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