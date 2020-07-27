美控陸領館從事間諜行為　陸：欲加之罪，何患無辭

▲中國駐休士頓總領事館關閉後，一名美國警察駐守在外。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院、司法部及情報部門官員日前指出，中國駐休士頓總領館長期存在竊取商業機密、從事違法活動甚至間諜行為。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，美方有關人員說法沒有事實依據，完全是造謠污衊，「欲加之罪，何患無辭。」

汪文斌指出，美方有關人員說法沒有事實依據，完全是造謠污衊，中國駐休士頓總領館是中美建交後中方在美國開設的第一個總領館，41年來，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，積極投身於增進中美友好事業，受到美國南部社會各界充分肯定。

汪文斌提到，美國當地媒體認為，中國是休士頓地區第二大貿易夥伴，該地區從中國駐休士頓總領館受益良多，駐休士頓總領館已經成為休士頓地區同中國旅遊、貿易和文化的橋樑。

汪文斌說，美國有關地方官員也表示，對美方關閉中國駐休士頓總領館感到震驚，希望美中和平解決分歧，重啟駐休士頓總領館。

汪文斌指出，在前述事實面前，美方的有關指控顯得蒼白無力，純屬「欲加之罪，何患無辭。」

汪文斌還說，相信大家都看到了，一個時期以來，少數美國反華政客出於遏制中國的企圖和謀取私利的動機，不斷炮製抹黑中國的言論，一再升級挑釁中國的舉措，「例如對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限、無理刁難，變相大量『驅逐』中方媒體記者，泛化國家安全概念，打壓中國企業，肆意詆毀攻擊中國共產黨和中國的政治制度，對中國在美留學人員進行任意盤查、滋擾甚至扣留。」

汪文斌表示，反華政客的真實意圖昭然若揭，就是要蓄意破壞中美關係，開歷史倒車，美方這些惡劣行徑遭到越來越多理性正義人士的批評，有48個國家的專家學者在25日召開會議並發表共同聲明，指出美國政府針對中國的言行越來越激烈，這對世界和平構成威脅，任何形式的新冷戰都將完全違背人類的利益，支持中美在相互對話的基礎上建立關係，並致力於人類團結。