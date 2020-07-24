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美國務卿痛批中共！汪文斌嗆「罔顧事實」：美方改變不了中國

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▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係持續惡化。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧23日在一場演說上總結美對中的政策，並強調如果自由世界不改變，「中共將會改變我們」。對此，中國外交部發言人汪文斌今（24）日強調，就社會制度而言，中國無意改變美國，但「美方也改變不了中國」。

針對蓬佩奧在前總統尼克森紀念圖書館，發表以「中共與自由世界的未來」為題的言論，汪文斌表示，蓬佩奧的言論罔顧事實，充斥著意識形態的偏見和冷戰思維，「是美國政府高官近期密集炮製涉華政治謊言的『大雜燴』」，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

「新中國成立71年來，中國人民在中國共產黨的領導下，走出了一條適合中國國情的發展道路，取得了舉世矚目的偉大成就。」汪文斌續指，歷史和事實充分證明，中國選擇的發展道路完全正確，得到人民群眾的衷心擁護和支持。

▲▼CIA局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任美國國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

汪文斌舉出哈佛大學的報告說，中國民眾對中國政府滿意率超過93%，所以「中國人民將繼續堅定不移地，沿著中國特色社會主義道路不斷前進」。但他話鋒一轉，美國某些政客近年來，蓄意挑起意識形態之爭，大談改變中國的論調，挑撥中國和其他國家的關係，目的在透過詆毀中國，轉移美國公眾視線，以求在美國內政上得分。

汪文斌特別強調，「就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國。」1972年尼克森總統訪問中國時，雙方發表的「上海公報」已明確指出，中美兩國社會制度和對外政策有著本質區別，但雙方應本著尊重主權和領土完整、平等互利等原則處理兩國關係。

他接著痛斥，「那些炮製涉華的謊言，散播反華謬論的美方政客，我們想歷史是公正的，一切違背中美兩國民眾加強交流合作願望，執意開歷史倒車的圖謀都不會得逞。」

最後他強調，中方對美政策還是一貫及明確的，並敦促美國政府摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正確看待中國和中美關係，停止負面言行，為推動兩國關係重歸正常創造條件。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部新發言人汪文斌。（圖／路透）

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