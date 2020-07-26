快訊／規模6.1今年最大地震！全台有感狂搖　氣象局曝原因：一周內小心餘震

▲東部海域晚間發生規模6.1地震。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年規模最大地震！今（26）日20:52左右，東部海域附近發生規模6.1有感地震，國家級警報大響，告警範圍包含宜蘭縣、台北市。根據氣象局地震報告，該起地震深度53km，各地最大震度花蓮4級、宜蘭3級、台東3級、南投3級、雲林3級、台北2級、台中2級、新竹2級、桃園2級、苗栗2級、嘉義2級、彰化2級、高雄2級、台南2級、屏東2級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，東部海域晚間發生規模6.1有感地震，震央位於南澳海盆邊緣，深度有53公里，地震原因主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方，屬於隱沒帶地震。

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▲氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

不過，由於這起地震規模大、深度也深，所以全台有感搖晃，陳國昌表示，震度超過4級的地方落在宜花交界，其他地方大概2、3級，整體震度不算太大。該處繼上月14日發生規模6.0地震後，今天再發生規模6.1地震，是今年以來全台最大一起地震。

這次的震央在過去就常常有地震發生，陳國昌指出，今年年初開始，這裡就常有規模中型地震發生，除了已發生2起規模6以上地震外，也有規模超過4或5的地震，今年算是比較活躍，氣象局將持續觀察。

根據過去經驗，這裡所發生的地震，一般來說餘震不會太多，但一周內仍不排除還有規模4以上的餘震發生。

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