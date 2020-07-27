華府下張牌是「美台建交」？陸學者：等同赤裸宣戰「可能性極低」

▲美駐成都領事館已被關閉。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美角力戰越演越烈，繼互相關閉領館之後，許多人都好奇美國的下一張牌為何？對此，南京大學國際關係學院教授朱鋒表示，就算中美關係再惡化，像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲南海島礁的可能性還是極小的，「這些行動等同於對華宣戰，美國這麼做，對它自己有什麼好處？」

根據陸媒《環球時報》報導，朱鋒指出，不應盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險，對於一些媒體的極端預測，中國一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張，「目前來看，至少美國國務卿在全球尋覓組織反華同盟的工作並不順利，其『挑釁和粗魯的言論』遭到俄羅斯外交部發言人的抨擊。」

▼貿易談判只是中美角力戰的序曲。（圖／路透社）



朱鋒提到，對於中美關係，有兩個基本判斷，第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，那幫政治狂人也不能一點底線都沒有，最終要承擔的後果可能包括把美國整個國家都賠進去。第二，美國的西方盟友有多少會支持這種猖狂的反華舉動呢？沒有國家希望世界被中美對抗所綁架。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則在接受《聯合早報》採訪時指出，川普政府接下來會從多方面向中國施壓，包括藉香港和新疆問題進行法律制裁、指控中國對美進行滲透和竊取情報、在南海挑起軍事衝突，或要求德國和法國政府緊跟美國步伐，封堵華為等中國科技企業。

朱鋒也強調，即便中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲中國南海島礁的可能性還是極小的，「與台灣『建交』或者偷襲中國南海島礁就是赤裸裸地對華宣戰，美國這麼做，對它自己有什麼好處？」

▼中國民眾在美駐成都總領事館外舉起五星旗。（圖／路透社）

