外交部感謝巴拉圭總統拒絕與大陸建交：將持續深化雙方關係

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillen）21日透露，中國大陸正在對巴拉圭施壓，希望彼此能建交；不過，他也強調巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）已明確向對方說不。對此，外交部回應，感謝阿布鐸多次公開支持台巴邦誼，而他們也會對於大陸企圖掠奪我邦交國的野心保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。

柏馬紹21日出席「中華民國（臺灣）與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會時，透露中國大陸正在對巴拉圭施壓，尤其是來自企業界、民間企業的壓力，希望巴拉圭能跟他們建交，不過，阿布鐸也明確指出，巴拉圭只有一個真正的朋友就是台灣。

對此，外交部表示，台灣與巴拉圭邦誼友好穩固，兩國間各項嘉惠民生的合作計畫推動順利，深獲巴國政府與人民的支持與肯定。對於柏馬紹指出阿布鐸已多次在不同場合公開支持台巴邦誼，並斬釘截鐵回絕中國大陸一事，外交部深表感謝，而我國也極為珍視與巴拉圭建立超過一甲子的邦誼，未來將在雙方共同努力下，持續深化台巴各領域的友好合作關係。

至於中國大陸威脅巴拉圭與其建交一事，外交部表示，中國大陸政府挾其經濟發展優勢，透過各種手段威脅利誘，企圖謀取掠奪我邦交國的野心與行動從未稍歇，外交部隨時保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。

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