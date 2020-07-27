買不起PS遊戲當生日禮！熟女被鮮肉下藥「天天灌10杯毒咖啡」恍惚臥床慘失憶

▲史密斯坦言，「他給我下了幾周的藥，讓我一直昏昏沉沉，狀況越來越糟，直到我臥床不起。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／編譯

英國一名年輕男子期待能收到PS遊戲當作28歲生日禮物，但同住一屋簷下的婦女卻因為剛搬家手頭緊，最終沒有完成他的心願，他便狠下毒手，在她習慣加在咖啡的甜味劑之中，放入大量止痛、抗憂鬱、治療睡眠障礙的藥物粉末，讓她出現神智不清等狀況，最終病重送醫。該名女子如今首度受訪透露，她現在仍有失眠、失憶等後遺症，「一想到他對我做的事，我就覺得噁心。」

鏡報26日報導，現年66歲女子史密斯（Denise Smith）2014年首度與康諾利（Christopher Connolly）以鄰居身分相遇，當時史密斯在一間慈善商店工作，而失業的康諾利也自願照顧她的寵物犬。

特別的是，史密斯會定期做飯給康諾利吃，也覺得看起來相當失落的他需要被照顧，「我開始幫他忙，從店裡找到不錯的襯衫，就帶回來給他，每個禮拜也會做幾頓豐盛晚餐，就這樣慢慢變成朋友，雖然他有點脾氣，但我們相處得很好，我總覺得我可以讓他平靜下來。」

隨著史密斯與康諾利關係越來越好，2人後來也住在一起成為室友。只不過，2人同住沒多久之後，史密斯就開始出現頭暈、神智不清、極度疲倦等狀況，而她當時沒想到的是，身體狀況惡化的關鍵居然與康諾利有著極大關聯，背後原因正是史密斯沒有在2018年12月買下PS遊戲送給他當作28歲生日禮物。氣憤的康諾利選擇報復，把大量止痛、抗憂鬱、治療睡眠障礙的藥物磨碎，加入史密斯經常使用的甜味劑當中。

▼史密斯近期首度接受採訪。

Denise Smith spoke out for the first time after her friend was convicted for poisoning her by lacing her coffee with drugshttps://t.co/Mq97IyT1wI — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) July 26, 2020



康諾利下藥的時間長達數周，史密斯的身體狀況也越來越差，最終她的病情嚴重到康諾利以為已經把她殺害，便叫來警察，並把史密斯緊急送醫。在一切東窗事發後，康諾利在法庭上認罪，於今年4月被判刑入獄4年。

憶起當年發生的一切，史密斯如今首度受訪指出，儘管當年有被緊急送醫，但現在仍深受失憶、失眠的困擾，「他用最壞的方式來對待我，因為我買不起他想要的生日禮物，所以他很不滿，在咖啡裡面下毒作為報復，我一天要喝10杯咖啡，他給我下了幾周的藥，讓我一直昏昏沉沉，狀況越來越糟，直到我臥床不起。」

「他當時一直說，叫我不用擔心，因為他會在身邊照顧我」，史密斯坦言，「現在一想到他對我做的事，我就覺得噁心，他應該要是我最好的朋友。」

►東西就要這樣買起來