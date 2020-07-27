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凱特被爆與梅根不和　友：她「鋪紅毯歡迎」仍被嫌！

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▲▼威廉凱特夫婦被爆與梅根不合。（圖／路透）

▲威廉凱特夫婦被爆與梅根不合。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

自2018年哈利與梅根盛大地完婚後，英國王子妃凱特與梅根不合的消息就不曾間斷。連載於英國《泰晤士報》和《星期日泰晤士報》的新書《尋找自由》（Finding Freedom）中揭露，梅根與凱特的關係日漸緊張，一直以來兩人的關係其實並不融洽。然而威廉夫婦的親友卻表示，凱特對梅根已經是用「鋪紅毯歡迎」的程度，已經盡最大的努力。

該書指出，凱特與梅根打從一開始就不是朋友，她認為除了和梅根同住在肯辛頓宮（Kensington Palace）之外，兩人沒有任何的共同點。雙方的關係也在一場王室舉辦的慈善馬球活動中表露無遺，當英國女王開心地與哈利和威廉等王子拍照時，凱特與梅根在一旁卻毫無任何交流。

▲梅根（Meghan Markle ）在2018年5月完婚，被視為當代最受矚目的名人夫妻之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根在2018年5月完婚，成為當代最受矚目的名人夫妻檔之一。（圖／達志影像／美聯社）

然而根據《太陽報》（The Sun）的報導，威廉夫婦的親友曾在26日來信揭露，威廉凱特曾在聖誕節招待梅根到他們在諾福克郡的私人住家（Anmer Hall），甚至親自為梅根煮她最喜歡的素食餐，形容他們是「展開雙臂歡迎她」。信中表示，「對於威廉夫婦不歡迎梅根的指控都是徹頭徹尾的謬誤。」

據悉，威廉與哈利的關係此前就曾因為梅根的事情而鬧僵。威廉王子在哈利結婚前就對他說，「你沒必要著急著結婚，應該再多花一點時間去認識這個女孩（梅根）。」，哈利卻從哥哥口中感受到傲慢勢利的語氣。兩人自這次談話後，就少有交流，也盡量避開相處的時間。

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