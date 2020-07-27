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台灣民意基金會／「三倍券」評分獲67.05分　7成認為是及格政策

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▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院推出振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

行政院近日推出「振興三倍券」，台灣民意基金會27日公布最新民調結果顯示，有39.3%民眾給了80分以上的高分，不過平均評分有67.05分。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，有過半公民滿意三倍券，有七成三的人給了及格的成績，代表是受到絕大多數人歡迎的政策。

行政院推出「振興三倍券」，以1000元換3000元來刺激消費，從7月1日開始領，於7月15日開始使用。對於該項政策的最新民調顯示，11.8%打0-49分；11.5%打50-59分；21.1%打60分；12.8%打61-79；39.3%打80分以上；3.5%不知道/拒答。

台灣民意基金會表示，有23.2%的人打出低於60分的不及格分數，有21.1%的人打剛好60分的及格分數；但是同時，有52.1%的人打出高於60分的及格分數。

台灣民意基金會認為，有明顯過半數、五成二的公民滿意行政院的振興三倍券，如果再加上兩成一基本上覺得不好不壞（給60分者），等於是有七成三的人打出及格成績，表示這是一個受絕大多數台灣人歡迎的政策。

台灣民意基金會指出，總平均分數67.05分，在立法院臨時會劍拔弩張的政治氣氛下，政黨政治涇渭分明，或許可算是難能可貴。此外，若以政黨傾向區分，民進黨支持者給出平均79.83分、台灣基進黨有78.55分、時代力量有74.78分，而國民黨支持者有53.35分，民眾黨則是59.98分，中性選民有60.26分。

▼根據台灣民意基金會最新民調，振興三倍券獲得67.05分的評分。（圖／台灣民意基金會）

▲▼根據台灣民意基金會最新民調，振興三倍券獲得67分的評分。（圖／台灣民意基金會）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年7月20-22三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

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