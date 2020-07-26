他拋創意…周休六日+1天「三倍放」刺激經濟　破3千讚找立委推修法

▲新議程粉專拋創意，周休六日+1天「三倍放」刺激經濟。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

為振興疫情趨緩後的市場，政府發行「三倍券」刺激經濟、促進消費。不過，由前民進黨青年部主任周奕成所創立的粉專「新議程」則提出「三倍放」的政策─「彈性週休」，週一到週日每天都有人平均休假，如此一來可以創造比三倍券更大的振興效果。

「新議程」臉書粉專指出，三倍券的振興模式，對刺激消費是有效果，但效果遇到一個天花板，就是供應能量問題。因為，所有消費者都在週六日出門吃飯，餐廳就會爆滿，但是因為沒有外國觀光客，餐廳和景點在週一到週四常常是空的，這就是供應能量不足和過剩的問題。

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對此，該粉專提出解決辦法「三倍放」，讓大部分一般公司機關，彈性週休，讓週一到週日每天都有人平均休假，每週可能保留一天，是所有人不休假的；這樣，每週六天，每天全國都有三分之一的勞動人力在休假。

「新議程」臉書粉專說明，這樣每天有三分之一的人在休假，各種消費旅遊就會平均分攤到週間日，每個人仍然是週休二日，但全國來說就是週休六日，「放假變成三倍」，店家能夠營業爭取業績的時間，也變成三倍，「這就是『三倍放』。」

「新議程」臉書粉專認為，防疫振興，一定要有創意、有魄力，「三倍放」可以創造比三倍券更大的振興效果，也可以改變很多產業服務模式；另也呼籲，若超過3千讚數、分享，就結合立法委員推動優先修法。