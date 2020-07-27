基隆瑞芳大停水23小時！2萬6千多戶範圍出爐　臨時加水站備戰

▲ 瑞芳、基隆24里大停水23小時，2萬6306戶受影響。（圖／記者許力方攝）

記者郭世賢／新北報導

台灣自來水公司第一區管理處27日上午表示，因施作台2線瑞芳路段7K+060至80K+150汰換1000mm新舊管線工程，29日上午10時起到30日上午9時止（停水23小時），影響區域新北市瑞芳區7個里，停水戶數1965戶、基隆市中正區12個里和信義區5個里，停水戶數2萬4341戶，共計2萬6306戶，提醒民眾儲水備用。

水公司指出，施工地點位在台2線指標79K+60M至80K+150M，停水區域為瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里和深澳里。基隆市中正區長潭里、砂子里、碧砂里、八斗里、海濱里、正濱里、和憲里、社寮里、平寮里、正砂里、新富里和新豐里。基隆市信義區孝德里、孝賢里、孝岡里、孝深里和孝忠里。瑞芳停水戶數1965戶、基隆停水戶數2萬4341戶，合計2萬6306戶。

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水公司表示，停水期間會設置臨時加水站供民眾取水，地點為瑞芳區瑞濱里活動中心（新北巿瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北巿瑞芳區深澳路67-1號）、鼻頭里（鼻頭停車場公廁旁）、濂洞里（水湳洞遊客中心）、海巡署南雅安檢所（新北市瑞芳區南雅里南雅路41-2號）、海濱里海濱路38號旁。

基隆市加水站地點為孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號），其餘如觀海街、山海關社區、深溪路36巷102弄部分樓棟及瑞芳區需水車機動支援送水，會另外安排水車支援。

水公司指出，停水期間因重大事故需緊急用水，民眾可連絡瑞芳營運所：02-2497-2006、基隆服務所：02-2425-2103。如工程施作順利將提前供水，復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

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