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配合排水箱涵改建　台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，辦理永康區烏橋(大灣路942巷371弄168號附近)2000mm管改遷暨穗芳橋2000mm管維修，以維台南市供水穩定，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，施工時間將順延，停水時間亦將隨之調整，將另行公告。

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次因停水施工，用戶用水壓力影響區域為：台南市東區、北區(部分)、中西區(部分)、永康區(部分)、歸仁區(部分)、關廟區、龍崎區、仁德區(部分)、新化區(部分)、左鎮區(部分)，影響戶數共計239,049戶(停水戶數152,847戶，水壓降低戶數86,202戶)，除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及龍崎區地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：【停水區域】：
1.東 區 : 南聖里、虎尾里、裕聖里、東聖里、自強里、後甲里、復興里、文聖里、關聖里。
2.北 區 : 成德里、福德里、立人里、北華里、仁愛里、振興里、合興里、元美里、成功里、雙安里、中樓里、永祥里、文成里、長勝里、大光里、北門里、華德里、開元里、大興里、長興里、小北里、公園里、重興里、文元里、東興里、元寶里、和順里、正覺里、力行里。
3.中西區 : 永華里、南美里、赤崁里、五條港里、城隍里、兌悅里(部分)、淺草里(部分)、府前里(部分)、開山里(部分)、藥王里(部分) 。
4.永康區： 中興里、神洲里、光復里、復興里。
5.歸仁區： 許厝里、看西里、後市里、文化里、沙崙里、崙頂里、西埔里、辜厝里、看東里、七甲里、六甲里、新厝里、歸南里、媽廟里、八甲里、大廟里、南興里、南保里、歸仁里。
6.關廟區：龜洞里、布袋里、深坑里、新光里、香洋里、北勢里、關廟里、下湖里、松腳里、東勢里、花園里、埤頭里、新埔里、五甲里、山西里。
7.龍崎區：崎頂里、大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石曹里、龍船里、土崎里。
8.仁德區 : 仁和里、成功里(鐵路以東)、仁愛里(鐵路以東)、後壁里(三爺溪排水以西)、仁德里(三爺溪排水以西)、文賢里(86快速道路以北)。
9.新化區：大坑里、山脚里、知義里、礁坑里、東榮里、羊林里(部份)、那拔里(部份)。
10.左鎮區：澄山里、二寮里(部份)、光和里(部份)、岡林里(部份)。

▲自來水公司為配合國土署河川治理排水箱涵改建，將自3月25日上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【水壓降低區域】
1.東 區 : 忠孝里、小東里、衛國里、大智里、大學里、德光里、東光里、崇德里、東門里、富強里、裕農里、富裕里、仁和里、圍下里、東明里、德高里、崇誨里、崇成里、新東里、龍山里、莊敬里、崇善里、中西里、東安里、崇信里、崇文里、崇學里、成大里、和平里、泉南里、大同里、大福里、大德里、路東里、東智里、崇明里。
2.永康區：崑山里、建國里。
3.新化區：唪口里、武安里、太平里、崙頂里、全興里、豐榮里、北勢里、護國里、協興里。

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打台南給水廠(06-3036097)、台南服務所(06- 2370021)、永康服務所(06- 2325714)、新市服務所(06- 5973437)、歸仁服務所(06- 2303756)或24小時客服專線1910，亦可於台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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