「一鍋滷肉」包裝浪子回頭形象　張軍凱私吞200萬善款...母親女友都送辦

▲浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳以昇／新北報導

擔任送行者的張軍凱，曾以母親一鍋滷肉飯的故事接受各大媒體訪問，但他卻以浪子回頭的形象，利用社會矚目意外身亡事件，私下向民眾募款，不法所得200多萬元，警方蒐證後，逮捕張男、女友、媽媽及運大體司機等4人，依詐欺、背信等罪移送法辦。

據了解，41歲張軍凱曾因製造毒品安非他命，判刑8年，入獄服刑期間，母親每週都會滷一鍋滷肉，從基隆搭車到新竹監獄探監，這讓張男感動不已，含淚發誓出獄後，要金盆洗手浪子回頭，在服刑6年，張男提前2年假釋出獄。

出獄後，張軍凱從事殯葬業擔任送行者，還在背上刺青地藏王菩薩，代表母親化身菩薩救他一命，要藉此警惕自己，2018年間，他賺人熱淚的故事登上各大媒體，被包裝成浪子回頭、熱心援助弱勢的形象。

張軍凱利用發生的社會矚目意外身亡案件，民眾高度關注，如台南女兵車禍死亡案或烏來福山簡小弟溺斃案，以需要修復大體或稱喪家經濟困難為理由，向民眾私下募款，但款項根本沒有進到家屬賬戶裡。

▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

經警方清查前開帳戶金流發現，被害人數達上百人，且被害人大多長期固定以金額3千至5千元匯款至張軍凱提供的帳戶，詐騙金額估達200萬元以上，這次連同修復師35歲饒姓女友訊後一同依照詐欺罪、背信罪嫌移送，提供帳戶協助管理金錢的51歲母親謝女、40歲葉姓大體載運司機則依詐欺罪嫌偵辦。

張嫌到新北地檢署時，面對檢察官訊問一度還想裝傻，殊不知檢警早已蒐證確實，一聽到檢察官說要「羈押」，他立馬嚇得坦承所有犯行，聲稱「錢只是暫時放我那，要等到急用之時再提供給需要的家庭」，檢方訊後以6萬元交保，對照張軍凱在媒體訪問時正直形象，相當諷刺。

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▼浪子送行者張軍凱涉嫌詐騙200萬善款，遭警方逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）