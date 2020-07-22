湖北入汛2個多月「死亡29人」　1354.63萬人受災

▲湖北恩施受到洪災，城市嚴重淹水。（圖／CFP，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省防汛抗旱指揮部21日通報，截至7月21日8時，5月1日入汛以來，各類自然災害造成該省17個市（州、省直管市、神農架林區）、95個縣（市、區）1354.63萬人次受災，因災死亡29人，緊急轉移安置42.05萬人次；農作物受災面積1480.36千公頃，因災倒塌房屋7779間，直接經濟損失243.23億元（人民幣，下同）。

據《中新網》報導，湖北省疾病預防控制中心副主任李陽透露，汛情期間，省疾控中心已先後派出4支衛生應急技術指導組、14支前方駐點指導組赴受災地區；派出衛生防疫隊2340支共計11978人次，累計消殺面積1768萬平方米。

目前，湖北無洪澇災害相關突發公共衛生事件發生，但災後需注重腸道傳染病、呼吸道傳染病、自然疫源性傳染病、血吸蟲病和食源性疾病的防範。

下一步，湖北省疾控中心表示，仍將關注集中安置點受災群眾和搶險隊伍健康安全，加強汛期疾病防控。

當前，湖北多部門正開展災後重建，將為受災困難群眾提供災害應急救助、過渡性生活救助、倒損居民住房恢復重建救助、因災死亡人員家屬撫慰救助、受災困難群眾冬春生活救助五項救助政策，爭取在春節前完成恢復重建任務。

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