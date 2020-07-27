台十大槍擊要犯躲廣東二審仍判死緩　台商圈擴地盤、綁架黑幫大佬

記者黃翊婷／綜合報導

曾列為十大槍擊要犯的小南門幫幫主「矮仔」黃建偉，潛逃大陸後犯下綁架勒贖案，最終在2018年間落網，並於隔年底被廣東珠海法院判處死刑，緩期2年執行。他不服提出上訴，仍在今年6月30日被廣東高院裁定駁回。

▲黃建偉（右）潛逃大陸，因為綁架李姓幫眾（左）被逮 。（圖／記者張君豪攝）

據了解，57歲的黃建偉因為身高僅155公分，而得到「矮仔偉」外號，過去曾對桃園當地立委、議員服務處開槍洩憤，2002年間發現包養的酒店小姐與小弟交往，還派人對小姐當街潑酸毀容，並追查小弟的行蹤，強行對小弟的舅舅淋強酸逼供，最後棄屍馬路。

後來黃建偉潛逃大陸16年，2018年4月在廣東珠海率領手下綁走赴陸觀光的李姓幫眾，索討3000萬贖金，被害人家屬透過地下匯兌管道支付2000萬餘元，他才肯把人質放走，但也因為犯下這起綁架勒贖案，最後在大陸被捕。

一審廣東珠海法院認為，黃建偉自2008年起開始招攬非法追債業務，在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏其餘被告人加入組織，用暴力、威脅、恐嚇等方式強行索取債務，獲取暴利，不僅多次犯下綁架案、非法拘禁等犯罪活動，甚至導致一人死亡，2019年12月31日以入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處死刑，緩期二年執行，並沒收個人全部財產，限制減刑。

其餘5名被告人則被判處無期徒刑至有期徒刑1年7月。根據《澎湃新聞》報導，黃建偉不滿一審判決結果，提出上訴，但廣東高院在今年6月30日裁定維持原判，駁回上訴。