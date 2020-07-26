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威力彩「800元包牌」中獎率算出來了！下期56%開出頭獎　史上首個31億得主

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▲▼最多民眾拿振興三倍券買200元套餐，飛來發彩券行預估買氣可提高5成。（圖／記者紀佳妘攝）

▲威力彩連47槓，颳起彩券風潮。（圖／記者紀佳妘攝）

記者許力方／綜合報導

威力彩頭獎已經連47槓，台彩預估，27日（周一）頭獎上看31億元，若一注獨得，將創史上最高紀錄，不少彩民以為，連槓多期，開出頭獎機率較高？「數感實驗室」分析，下一期投注數恐將逼近1848萬，台灣出現第一個「中31億富翁」機率逼近6成，其中最夯的800元包牌法，機率將近1/276萬。

「數感實驗室」指出，其實開出頭獎的機率和連槓期數沒有直接關係，而是因為買的人越來越多。觀察近2期的數據，上一期23日的投注數已經高達1320多萬，隨著彩金增加，投注張數平均每一期成長將近40%，以40%的成長率來預估，下一期的投注數將達1848萬，開出頭獎機率高達56.69%，也就是27日台灣出現億萬富翁的機率將近6成！

請繼續往下閱讀...

▲▼威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

▲威力彩800元包牌法超夯，中獎機率達1/2760681。（圖／記者柯沛辰攝）

根據實驗室的計算，本期中獎機率=1-沒有重頭獎的機率^本期張數，而威力彩中頭獎的機率約是1/22085448，沒有中的機率為22085447/22085448，所以本期中獎機率=1-(22085447/22085448) ^1848餘萬，開出頭獎的機率將近6成。

台彩預估下一期威力彩獎金上看為31億，實驗室分析，買一張威力彩的期望值約140元，高出成本100元，熱門的「800元包牌第二區」，也就是第一區的組合加上第二區8個號碼，一次買8張，此時，中頭獎的機率則將近1/276萬期望值會變為1123元，也就是31億×(1/22085448中頭獎機率)≒140.3，包牌後的機率為1/2760681，期望值=31億×1/2760681≒1122.9。

800元包牌買威力彩，期望值1123元，成本只要800元，實驗室認為，看似非常有機會，但「這是沒有人與你共享這個中獎組合的情況」，只要多一個人均分獎金，那期望值就分別降到70元跟561元了，低於成本，若加上20%稅金要扣，期望值會又更低。

實驗室指出，買威力彩有一個小技巧，那就是「可以買31號以後的數字」，畢竟很多人都會以生日來選號，如果中頭獎，有機會減少共享獎金的人數。因為1992年的美國，曾經發生過數學家在算過機率後，決定包大牌的事件，經過數學家的計算，那次樂透就算有3人同時中獎，都還能有獲利，因此撒了大錢，包下700萬種組合裡的500萬種，最後還從好幾百萬張彩券裡找回中獎的那張，歷經與官員纏訟、承諾不會再發生這樣的情況，才得以順利取回大獎。

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▼台南去年開出一注獨得20.47億威力彩。（圖／記者林悅攝）

▲▼一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎。老闆龐仲凱。（圖／記者林悅攝）

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