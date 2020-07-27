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「開天門」1年僅1天！31億威力彩開牌日…補財運最佳時機　命理師：會大發

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▲▼松山奉天宮開天門補運。（圖／松山奉天宮）

▲▼松山奉天宮「開天門」法會做半年補運。（圖／松山奉天宮）

記者許力方／台北報導

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名門命理教育協會創會理事長楊登嵙向《中時電子報》表示，玉皇大帝在民間信仰中為至高無上的神祗，而農曆6月初七就是玉帝成道稱帝的大日子，盛傳天門將大開，三界十方神仙都要來拜賀，民間百姓通常會祭拜天公，稱為「做半年」，習俗相信，不僅是補運的好日子，也比較有效，因為是向上天祈求下半年的第一個願望，祈福會特別靈驗。

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▲▼松山奉天宮開天門補運。（圖／松山奉天宮）

▲▼松山奉天宮開天門補運。（圖／松山奉天宮）

每年農曆6月初六到廟裡「補財運」已相當常見，大台北地區包括關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺以及台北慈祐宮都非常盛行這項習俗，其中主祀玉皇大帝，也是北部最大的天公廟「台北松山奉天宮」， 26日深夜11時至27日12時就舉辦了開天門法會，廟方指出，初六為天貺節，民間傳說上天會降下天書，為開天門之日，信眾在這天祭拜天公，祈福便能直達天廳，消災解厄，為補年中運的最好日子。

奉天宮指出，26日深夜11時的開天門法會將請道士，將祈福後的聚財福發放；6月初七27日早上則將舉行開天門的補運法典，信徒可以帶著衣物跳過烘爐，並讓道是幫忙祈福補運。

台北慈祐宮也是26日一早就有不少信徒湧入，廟方指出，相傳玉帝廣開天門的日子，正逢虎爺將軍的盛典，可以說是百姓祈求福氣、財運的最佳時機，因前半年景氣不好，祭拜天公希望眾神下凡，能保佑下半年好運。

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