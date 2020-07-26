威力彩31億頭獎「結果出爐了？」命理師：台中地震給出預示

▲威力彩上看31億元。（圖／記者柯沛辰攝）



記者柯振中／綜合報導

威力彩已經連續47期沒開出頭獎，獎金上看31億元，若有幸運兒一注獨得，將打破先前最高單注獎金的紀錄。對此，命理師高煜霖指出，台中26日早上發生地震，其實已經預示，威力彩27日可能不會開獎。

高煜霖在臉書粉專上分析，台中26日上午發生地震，他以「指算法」得到「留連」的卦象，卦意運氣平平，凡事拖延，以方位法則推算出「澤雷隨」的卦，卦意無故，跟隨。

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以「留連」的卦意分析，威力彩是目前受到矚目的議題，但27日可能不會實現（開頭獎），再從噬辭「留連事難成，謀求日未明」來看，或許更能印證這樣的結果。高煜霖說明，再以「澤雷隨」的卦來看，這次威力彩銷售的金額，很有可能創下紀錄。

此外，對於股市方面，高煜霖也有一番分析。他提到，從「留連」的卦頭來看，「帶枷鎖入獄」，顯示出許多基本面、未來性的個股被調節、錯殺，造成整盤的現象。

高煜霖說明，以「澤雷隨」來解釋，許多沒做功課的散戶看見要往下發展，就出現驚恐出貨，產生虧損之意。不過，他也提醒，以上是用古智慧來分析，主要發展為何，還是要看個人的運勢、專業是否能掌握機會，得到財神眷顧。

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▼高煜霖分析威力彩。（圖／翻攝高煜霖粉專）

