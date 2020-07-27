31億威力彩今晚揭曉！中頭獎要面臨「人生最難熬一周」：一夜致富的代價

▲威力彩頭獎連槓47期。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

威力彩頭獎累積31億元史上最高，吸引不少民眾前往下注，盼有機會成為億萬富翁，今日晚間即將開獎，但若真的幸運成為頭獎得主，將面臨「最難熬」的一星期。

根據台彩公司規定，為確保中獎人隱私，民眾要兌換500萬元以上獎金，必須先打高額兌獎專線0800-024-500「預約兌獎」，專線人員均會約在台彩貴賓室，民眾要在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約定地點。

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播完兌獎專線，還須經過彩券認證、安排兌獎等流程，通常從中獎到真的領到獎金，中間需要花費一個星期，也將成為人生中最難熬的一周。

根據《三立》報導，台彩指出，過去大多數的頭獎得主會最先跟「另一半」分享喜悅，然而考量到小孩可能走漏風聲，通常不會讓他們知道。得主在等待獎金的這一周時間，大多會因為一夜致富感到不切實際，直到錢真正到手，才會冷靜下來思考該如何使用。

台彩兌獎「認券不認人」，所以必須謹慎保管好彩券，今年1月2日在新北市土城區開出3.4億元頭獎，得主當時不但多次請太太重複對獎，還把中獎彩券放在襯衫口袋裡，並將衣服收進衣櫃，甚至把附近的電源拔除、易燃物全移開，深怕忽略任何一點出意外的可能性。