郵局「加班第二天」人超少！三倍券僅賣上週一半　員工曝：才小貓兩三隻

▲郵局今日加班販售三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院振興三倍券上路，中華郵政為便利民眾領券，全台1269間郵局18日、今（25）日均加班營業發券，18日銷售量創高峰達99萬4531份，今日則發放46萬7915份，人潮明顯銳減，銷售量僅剩一半。有郵局員工在網上發文表示，今天是「小貓兩三隻」，領券民眾相當少。

三倍券上路滿10天，多數人已紛紛至郵局、超商領取，中華郵政為便利民眾領券，18日、今（25）日全台均有1269間郵局加班營業。

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根據中華郵政統計，昨日全日郵局賣出的振興三倍券共40萬6438份，對比7月15日至18日，分別賣出70萬1408份、86萬9960份、83萬2149份、99萬4531份，昨日銷售數量已不到最高峰18日的一半份數。自7月15日起到24日止，共已賣出628萬份。

▲全台郵局今共售出46餘萬份三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政表示，今日截至營業時間結束的5點，共發放46萬7915份三倍券，兌付1775萬9900元。與同為加班日的18日相比，發放數量僅剩47％。

中華郵政總經理江瑞堂表示，由於到郵局領取三倍券的量一直在下降，24日也僅有40萬出頭，將觀察下週一、二狀況後，再決定8月1日是否要加班發放三倍券，不過目前看起來加班機率不高。

有郵局員工在臉書專頁「郵局郵政全民開講」表示，今天早上僅10人臨櫃買券，之後也只有小貓兩三隻。其他郵局員工也留言表示「沒什麼人，都是零星2.3位，做完就沒了」、「真的很多局都沒人」、「都沒人，人潮在哪呀」，還有人貼出等待人數掛零的照片。

不過也有郵局員工表示，原本週六就有營業的郵局業務量仍多，一早發了快500份三倍券，一般業務等候人數也累積到8、90人。