請大家幫忙！台中慢飛天使下錯公車站失蹤3天　年邁雙親沿街找女兒喊到沒聲

▲社會局請各界協尋走失的慢飛天使小慧。（圖／社會局提供）

記者鄧木卿／台中報導

患有心智障礙的小慧，24日下午搭乘豐原客運55號後，疑因下錯站迷路，至今毫無音訊，70多歲爸爸、媽媽，頂著35度炎熱高溫，拖著疲累的身軀，徒步在55號公車沿途停靠站，來回尋找，已多日未曾闔眼，喉嚨喊到發不出聲音，呼籲社會各界幫忙協尋。

年邁的雙親當天一如往常，等待女兒進家門的那一刻抱抱她，一家3人好好吃頓飯，沒想到，一向規律的小慧沒有回家，兩老等不到人，著急地到公益派出所報警協尋，但因為沒有監視器畫面，無從得知小慧到底去哪裡？

老父老母心急如焚，因爲小慧除了心智障礙，不會講話，不懂求助，沒有手機，身上只有一本台中市智障者家長協會的聯絡簿，24日下午4點半，小慧離開協會返家，疑似搭錯車混亂迷路，由於客運上沒有下車刷卡紀錄，無法查出小慧到底在哪一站下車。

小慧的爸爸因聽力受損預計要開刀，因為小慧失蹤的事心力交瘁，台中市智障者家長協會社工全體動員，沿著公車路線各停靠站尋找，社會局和交通局全力協助，串連各身障機構和公車司機，警廣電台也熱心協助廣播尋人啟事，但仍毫無音訊。

小慧失蹤時穿著亮橘色上衣、黑色長褲，外型特徵為短髮、戴眼鏡、微胖、39歲，社會局籲請善心人士幫幫忙，幫助小慧找到回家的路。

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