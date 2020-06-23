慢飛天使褓姆「金蓮媽媽」　無私獻愛獲杏壇芬芳獎

▲金蓮媽媽為特教生的無私奉獻事蹟獲校方推薦，並獲國教署109年度榮登杏壇芬芳錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

於雲林特教學校任教師助理林金蓮，充滿愛心辛勞照護慢飛天使，無私奉獻愛心獲得肯定，榮登國教署109年度杏壇芬芳錄，而此，「金蓮媽媽」獲獎不僅是個人的殊榮，也是國教署對特教學校所有老師人員默默為特教生付出的肯定。

林金蓮在國立雲林特殊教育學校擔任教師助理員服務近13年，秉持對教育和服務的熱情，充分發揮無私奉獻的愛心，讓慢飛天使在愉快學習中成長，除不時會將家中的物品、衣物等帶來幫助經濟弱勢的學生，甚至某次班上孩子的特製輔助鞋壞了，專程在假日騎乘三十幾公里路的機車去為孩子修鞋。

金蓮媽媽為特教生的無私奉獻事蹟獲校方推薦，並獲國教署109年度榮登杏壇芬芳錄，金蓮媽媽而獲知此項殊榮的金蓮媽媽，僅表示感謝這一群天使般的孩子，讓她有塊美麗的花園，每天都可以像園丁一樣，照顧幼苗般的守護孩子、經灌溉後成長，看著花園裡的花開出不一樣的花朵，豐富了她的生活，且將不斷提升自我能力，為服務特教一直努力下去。

▲金蓮媽媽為特教生的無私奉獻事蹟獲校方推薦，並獲國教署109年度榮登杏壇芬芳錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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