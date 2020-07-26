都是中山！藍議員也陷「論文風暴」...2口委引爭議　網驚：許崑源家商學歷

▲國民黨高雄市議員李雅靜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾羿翔／綜合報導



藍營高雄市長補選參選人李眉蓁爆出論文抄襲風波後，台灣基進高雄黨部25日表示，曾經表態要參選高市長補選的「現任議員」李雅靜，中山大學碩論口試委員居然是同黨已故高雄議長許崑源、前立委侯彩鳳。發文引起許多網友討論，有人就提出質疑，許崑源為何能當口委，連大學學歷都沒吧！

台灣基進高雄黨部25日在臉書貼出李雅靜2012年畢業論文的審定書，可看見口委名單有已故議長許崑源，另一位侯彩鳳則是藍營前立委，也是現任高雄市議員黃香菽的母親。

▲李雅靜畢業論文因口委名單引起爭議。（圖／翻攝自台灣基進高雄黨部臉書）



貼文一出引起許多網友熱議，有人就在底下留言，「口試委員...高雄水很深啊」、「比較好奇許崑源為何能當口委，他連大學學歷都沒吧」、「中山大學名譽蓁的毀了」。有網友就回應，許崑源是私立三信家商畢業。

另外有眼尖網友抓包，「左邊的侯打錯了，當初沒人覺得不對嗎？」台灣基進高雄黨部小編還對此回應，反正上面名字都是自己人（咦）！

論文門風波持續延燒，國民黨25日也召開記者會，稱準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全以及民進黨高雄市長候選人陳其邁3人的論文都有重大爭議，也點名多位綠營政治人物的論文也應被檢視，包括高雄市議員黃文益與高閔琳，論文疑似抄維基百科、賣書網書評等，且都無備註出處。