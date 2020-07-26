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李眉蓁論文門！意外讓「雷政儒命案」浮出　名醫兒軍中上吊亡　網一查：怕爆

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▲▼「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

▲「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

記者董美琪／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲門，讓不少人好奇疑被抄96％的「苦主」雷政儒是誰，不少網友上網搜尋「雷政儒」3字，卻出現「雷政儒命案」，意外讓26年前的詭異命案浮出，引起關注。不少鄉民一查直呼「怕爆！」

李眉蓁近日被踢爆碩士在職專班的論文，當年有96%是「複製貼上」台北大學公共行政暨政策學系碩士畢業生雷政儒的《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》論文。不少網友好奇「雷政儒」，並上網搜尋，讓雷的名字一度登上熱門搜尋排行。

一名網友在批踢踢發文表示，「最近雷政儒很紅，小妹想Google一下他在哪裡高就，結果發現了雷政儒命案」，她引用《維基百科》對此案描述，「頓時覺得毛毛der」。

▲▼鄉民問雷政儒命案的八卦。（圖／翻攝PTT）

以下引用自維基百科wiki（最後修訂時間2020年7月22日星期三14:39）：

雷政儒命案發生在1994年，是一起關於中華民國國軍軍中人權問題的著名事件。

當事人：雷政儒（1970年－1994年11月3日），台灣直腸外科名醫雷子文的獨子。1994年自台北醫學院（現台北醫學大學）公共衛生學系畢業後隨即入伍服役，9月19日撥派陸軍防空飛彈指揮部（簡稱「飛指部」）軍醫隊服役，同年11月3日，被發現於台北縣泰山鄉（今新北市泰山區）營區內的廁所身亡，下部隊前後僅45日。

事件經過：1994年11月3日，雷政儒曾於服役時打電話回家說：「我看到了不該看的事，陸博士（即陸悌瑩，本名林菊芳）要我死，我會被害死，趕快想辦法調離飛指部。」雷子文立即打電話請一位任職於三軍大學的少將郭震（後升至中將，三軍大學教育長），代為向飛指部轉達關切之意。陸軍飛指部副指揮官歐陽維憲上校先後約談了雷政儒本人，又指示先讓雷政儒休假。

未料當日稍晚，雷政儒即在廁所被發現以黑紗腰帶「自縊」（軍方說法），雷子文趕到飛指部本部營區，親自予以急救，後送三軍總醫院，仍在11月4日過世。

驗屍報告：軍事檢察官驗屍報告記載雷政儒是以皮帶上吊自殺，頸部有一道明顯勒痕，根據化驗比對，頸部勒痕寬度，和在廁所發現疑似上吊用的軍用皮帶的邊寬相符。此外，現場紀錄則顯示：死者舌頭外露、喉結、氣管有遭外力壓迫，亦有脫肛、脫糞狀況，主要死因為腦部長期缺氧，窒息而死。

1998年10月23日，三名台、日籍法醫重新會診雷政儒案。來自日本福岡大學法醫學教授柏村征一，會同台灣知名法醫楊日松、法醫研究中心主任方中民，共同重建現場，討論案情。三位法醫對於雷政儒「是以皮帶上吊，致使頸部受到壓迫死亡」的部份，達成共識。但是是自殺抑或是他殺，三位法醫無一能確切說明。

▲▼「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

▲「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

疑點：此案疑點甚多，中華民國軍方態度遮掩，例如曾經阻撓日本名法醫柏村征一到台灣協助相驗工作，致其近一年後才獲准。日本法醫認為本案是「他殺」後再偽裝成自殺。台灣法醫方中民則認為「他判定自殺就是自殺……任何相信日本法醫說辭的人就是『損害國家主權』、『喪權辱國』。」方中民後來捲入另一宗冤案「江國慶案」，被列入「狗官名單」（台灣知名法醫楊日松則未判定是自殺）。

雷政儒的身高大約在175公分左右，他上吊時掛在廁所抽水馬桶水管（軍中男廁所大都蹲式馬桶，水箱在上端），距離地面大約是160公分左右，雙腳可以碰觸地面，也是自殺說法的疑點之一。

另外，雷子文曾經表示：雷政儒在被人發現時其實尚未氣絕，但卻遭到不具有醫師資格的軍醫隊隊長許志雄中尉當場宣布死亡，以致延誤急救時間，許志雄的行為已違反醫師法，有業務過失致死的責任。

後續發展：雷子文本人在四處陳情抗議無效後，也於三年後的1997年11月5日在其診所試圖自焚，抗議軍方「草菅人命」，轟動台灣，被移送後以二萬元交保。監察院遂重新調查，但無新結果。同年11月17日凌晨，雷子文二度自焚去世，享年65歲。

雷政儒命案至今仍未有能令各方信服的調查結果，一說雷政儒之死與當時的飛指部指揮官夏廣建女友「陸悌瑩」（本名林菊芳，有竊盜、詐欺、行賄等前科）經常出入軍方飛彈指揮部有關。

▲▼雷子文。（圖／翻攝東森新聞）

▲雷子文。（圖／翻攝東森新聞）

據《中時》報導，民國83年，台北名醫雷子文接到兒子雷政儒從軍中打來的求救電話，說自己不小心知道軍中的秘密，可能有生命危險。雷子文立刻開車衝到軍營，卻發現兒子以一種詭異的姿勢跪在廁所身亡，且脖上纏繞著腰帶。

雷家人認為雷政儒的死因不單純，很有可能是「被自殺」。不過軍方表示此案是輕生，當時知名法醫楊日松也親自解剖，雷家後來透過管道想請日本法醫柏村征一來台，最後好不容易獲得軍方同意，回到命案現場查看。柏村征一雖然提出疑點，但仍以輕生結案。

雷子文因為無法接受結果，最終自焚身亡，事後楊日松博士指出，雷政儒確實是上吊死亡，只是事發原因有待查明。

對此，網友表示，「怕爆」、「雷政儒到底發現什麼秘密」、「我剛Google雷政儒結果出現一個恐怖圖片，差點被嚇死X！」、「恐怖喔」、「一個兒子栽培到唸完醫學院，結果去當個兵就不明不白死了」、「雷子文肛門外科，當年常聽到這個廣告」、「一個人要絕望到什麼地步，才會自焚兩次」、「難怪一開始看到雷政儒這個名字很眼熟」。

▲▼「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

▲「雷政儒命案」。（圖／翻攝東森新聞）

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