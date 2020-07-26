國安五法與港版國安法不遑多讓？　時力民調：57％不認同

▲時代力量7月政情報告。（圖／時代力量提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

《港版國安法》通過後，引發國際間撻伐，外界也認為台灣可能成為下一個對象，前總統馬英九則稱，《港版國安法》與總統蔡英文的國安五法、反滲透法不遑多讓。對此，根據時代力量最新民調顯示，57.0％的民眾不認同這種看法，對於「台灣對抗中國威脅的準備」，51.0％表示有信心。

時代力量上午召開記者會，由黨主席徐永明主持，邀請台灣北社副理事長曾建元、時力媒體創意部主任劉仕傑，及智庫執行長李兆立公布七月政情報告，包括執政滿意度、人事議題、振興三倍券與兩岸關係。

針對港版國安法通過的後續效應，有53.1％的民眾認為會影響未來去香港的意願，36.7％認為沒影響。

對於前總統馬英九批評台灣的「國安五法」與港版國安法相比不遑多讓，57.0％的民眾不認同這種看法，僅24.4％認同；至於「台灣對抗中國威脅的準備」，有51.0％表示有信心，40.4％沒信心。

關於兩岸關係，民眾看法為何？維持現狀佔54.6％，偏向獨立佔33.4％，偏向統一佔6.4％。

劉仕傑指出，過半民眾認為港版國安法有實質影響，特別是年輕及高教族群，對國安法的危險認識相當充分，然而陸委會對港的紅色旅遊警示，卻僅停留在COVID-19而未納入國安法，令人擔憂。

劉仕傑說，近來美中相互撤館，也讓人憂心駐港澳辦事處的人員及資料安全，以及目前在港的台灣人，政府是否有具體的安全保障及撤離程序，同樣需要陸委會加快腳步。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,095份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。