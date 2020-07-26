住墾丁民宿嫌隔壁學生吵…他怒持槍恐嚇！見警秒跳窗　慘摔「2F深」溪谷

記者吳奕靖、陳羿妏／屏東報導

屏東縣恆春鎮墾丁一處民宿26日凌晨1時40分許傳出一起持槍恐嚇事件，一名吳姓男子不滿隔壁房客太過吵鬧，竟持槍到隔壁房恐嚇，房客急忙報警，而警方獲報後，隨即派遣快打部隊前往圍捕，吳男見警方前來，跳窗逃逸，卻不慎落入2層樓深的溪谷，當場遭警方逮捕。

▲吳男遊墾丁嫌隔壁房學生太吵，直接持槍恐嚇，見警方前來追捕，急忙跳窗結果摔落溪谷。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方調查，吳男於25日入住民宿後，因隔壁房住宿學生太吵鬧，影響其休息，多次反應仍未見改善，此外其中一名學生喝醉還踢踹牆壁，吳男一氣之下，便持槍到隔壁房恐嚇，學生們見槍枝亮相嚇傻，急忙報警，而吳男看到警方前來，自民宿2樓後方窗戶跳下逃逸，結果跌入下方近2層樓深的溪谷，警方當場壓制，並將其送醫救治，所幸並無大礙。

警方表示，吳男房內有搜得非制式手槍2把、子彈24發、彈匣3個、改造槍管10枝，彈殼4枚等違禁物，訊後認定吳男涉有嫌疑，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌將其移送屏東地檢署偵辦，並向上追查槍枝來源。

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