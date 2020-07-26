李眉蓁挨批「不坦誠」　黃光芹：國民黨真是集體自殺

▲高雄市長補選候選人李眉蓁。（資料照／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人在被爆料論文抄襲後，遭到輿論撻伐，最後才出面向外界道歉，表示願意放棄學位。對此，資深媒體人黃光芹認為，李眉蓁至今仍不坦誠，國民黨真的是集體自殺。

看到李眉蓁的事件，讓黃光芹想起2個人，一個是國民黨前立委李慶安，一個是民進黨台北市議員王世堅。黃光芹提到，前者明明尚有美國籍，卻謊話連篇，所作所為，都在忙著葬送自己的政治生命；後者則全然不同，當再度被拍到緋聞照，立刻認錯，並宣布暫停所有的競選活動，一切待選民公決。結果他絕處逢生，獲得選民認同，再次連任議員。

而黃光芹也分享電影《刺激1995》的經典名句「有人忙著生，有人忙著死！」這也是她去年3月與韓國瑜絕裂之前，請王淺秋轉達的一句話，但韓國瑜的個性不聽人勸，後果可以預料。

黃光芹認為，李眉蓁至今仍不坦誠，國民黨却仍決定趕鴨子上架，敲鑼打鼓向選民推薦已經壞掉了的商品，真是集體自殺。一個不知為何而戰、為誰而戰的政黨，不知生，焉知死？

對於論文爭議，李眉蓁25日在造勢晚會上哽咽的說，外傳「黨主席給壓力」要求斷尾求生，但身為孩子的媽媽，希望孩子以後做錯事還硬凹，要知錯能改，因此必須以身作則。

▲李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）