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麵泡15分鐘影響口感！「禁外帶」遭客人負評　老闆氣炸：都提前說了

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▲▼烏龍麵放15分鐘恐軟爛 咖啡廳老闆禁外帶遭負評。（圖／東森新聞）

▲烏龍麵泡久影響口感，店家禁外帶遭客人給負評。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市永和一間經營10多年咖啡廳老闆日前投訴，店內販賣的烏龍麵餐點因為怕放久了會糊掉、味道會變，因此限定在店內用餐、不提供外帶服務，有客人點餐也會主動告知，不料還是有人以「不能外帶」給出負評，讓老闆看了非常無奈。

咖啡廳于姓老闆表示，他在永和經營咖啡廳已經10多年，除了販賣蛋糕、甜點與飲料外，也有賣一些熟食產品，其中麵類因為擔心泡久了味道會變，就限定只能在店內用餐、不提供外帶服務，不料還是有客人點了烏龍麵，因為不能外帶而留下負評。

于老闆透露，當時一名女子與朋友上門，點了2杯飲料、甜點，外加一份烏龍麵，明明有告知對方烏龍麵不能外帶，不料事後還是收到2星負評，「我有跟她說，我沒有辦法幫你打包，因為我沒有這樣的容器，再來就是麵已經糊掉了，已經放一小時（放太久會不好吃）。」

請繼續往下閱讀...

▲▼烏龍麵放15分鐘恐軟爛 咖啡廳老闆禁外帶遭負評。（圖／東森新聞）

▲明明已經告知烏龍麵限定內容，客人離開後還是給負評。（圖／東森新聞）

負評內容寫下「店家沒給蛋糕，加上烏龍麵不能外帶」，于老闆看了立刻詢問詳細情況，卻發現除烏龍麵問題外，他們明明有給蛋糕，怎麼最後變成「沒有給」。

他說，「我去問對方說怎麼了，就發現對方回覆我的跟事實不同，她在說謊」、「說謊，我就要糾正，我要捍衛我的商譽，畢竟我的店，已經開了10年了。」

就怕經營10多年累積的好口碑遭其他客人誤會，店家希望客人有任何需求，應該當下多多溝通，不然事後才用負評表達不滿，對店家來說實在難以接受。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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