手機放車上充電「熱到爆炸」　海巡署曝5致命地雷：下車一定要帶走

記者趙蔡州／綜合報導

新北市瑞芳區24日下午發生一起火燒車事件，經消防人員初步調查，發現是有潛水客將手機留在車內充電，車子又停在開放空間受太陽曝曬，才導致電池耐不住高溫進而引爆釀禍。「海巡署長室」事後也在臉書提醒，5種易燃的危險物品，夏天最好別留在車內，避免發生類似火災發生。

▲手機放車上充電，「熱到爆炸」燒成火球。（圖／翻攝自爆料公社）

事件發生在24日下午瑞芳龍洞社區，影片可以看見，一輛停在海邊的廂型車起火燃燒，車窗不斷有火舌與濃煙竄出，附近駐守的海巡人員趕到現場持滅火器救火，但廂型車的火勢仍越燒越旺，直到消防人員趕到現場後，才終於把廂型車的火勢撲滅，事件沒有造成人員傷亡。

消防人員事後調查起火原因，發現是車主把手機放在車內充電，人就離開到附近的潛水點游泳，不料當天氣溫非常高，加上車子停在開闊處，長時間受太陽直射加溫，導致電池耐不住高溫進而引爆釀禍，至於是手機電池還是行動電源電池起火，詳細原因待進一步釐清。

▲海巡署曝5致命地雷：「下車一定要帶走。」（圖／海巡署）

臉書粉絲團「海巡署長室」事後提醒，台北市24日高溫飆到39.7度，更別說悶熱的車內，在太陽光直射加溫下，溫度時常超過50度，諸如「手機、行動電源」、「芳香劑、香水」、「眼鏡、寶特瓶」和「打火機」等5類物品，下車時一定要一起帶走，否則好不容易存到錢買的愛車，可能就會被燒成一堆廢鐵。



海巡署解釋：



1、手機：在「超過50度」的高溫車內，手機外殼可能會開始變形，鋰電池內部熱反應也會不斷增加累積，最後爆炸燃燒。



2、行動電源：內建多顆「鋰電池」，同樣無法承受車內高溫，隨時會產生起火意外。



3、芳香劑、香水：很多人喜歡讓車內充滿香味，但其中的「酒精成分」卻總是被忽略，在高溫的狀態下，仍有可能造成火燒車意外。



4、眼鏡、寶特瓶：透過太陽穿射，在一定角度下，「聚光」會讓熱點產生高溫，導致火勢發生。



5、打火機：不管什麼材質，內部都一定含有「正丁烷」燃料，在高溫悶熱下，難保不會起火。