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3款熱門粉色「無線充電整髮器」輕巧易帶　不限地點10分鐘普妹變貴婦

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲在戶外想隨時整理頭髮，充電整髮器能馬上使用。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

近期英國品牌Dyson新推出無線整髮器，少了電線來搗亂，整髮的姿勢與自由度就更高了，讓整髮的便利性又成為焦點，沙宣也在近期在台灣推出迷你型的充電用造型器，直髮捲髮都適用，重量居然跟一支手機差不多，方便攜帶放進包包裡，隨時都能變貴婦，此外Lena與KOIZUMI也推出相關商品，粉紅色機身光看心情就大好。

▲Dyson,Corrale,直髮造型器。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲Dyson Corrale直髮造型器。（圖／品牌提供）

家電達人表示，選擇充電式的攜帶用造型器，選購之前有3個考量要注意，包括預熱速度快、方便監控溫度的商品為優先，操作的直覺性與順手度也很重要，不要選擇功能太過複雜的產品，建議還是實際試用過再做選擇，此外若要以攜帶性為主，建議重量約莫在200克上下，長度也在30公分左右或以下為佳。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

沙宣無線迷你二合一直捲造型器
今年年初網友還在巴望著日本沙宣與PAUL＆JOE聯名的無線直捲造型器，終於在今年6月在台開賣啦！雖然只是一般非聯名的款式，美美的櫻花粉機身還是掀起討論，可使用USB充電，官方表示一次可用30分鐘，90秒快速加熱，且可用單鍵切換執法與選髮造型功能，最高溫為180度，機身長度僅22公分，重量205克，約等同一支手機的重量，售價2,080元。

▲無線充電整髮器。（圖／翻攝各品牌官網）

▲沙宣無線迷你二合一直捲造型器，6／15在台上市。（圖／翻攝各品牌官網）

Lena無線式隨身髮捲整髮器／直髮夾
強調擁有4000mAh大容量電池的Lena無線隨身整髮器，官方表示充電一次最多可使用45分鐘，有3種溫度能根據髮質選擇使用，USB充電接口能適用大部分充電，機身長度33公分，重量為262克，售價1,780元。

▲無線充電整髮器。（圖／翻攝各品牌官網）

▲無線充電整髮器。（圖／翻攝各品牌官網）

▲Lena無線式隨身髮捲整髮器。（圖／翻攝各品牌官網）

KOIZUMI無線手持迷你攜帶型電捲離子兩用棒
在日本小有名氣的家電廠KOIZUMI，針對開發髮型美容商品已有多年經驗，粉紅色與紅色交錯外型的手持迷你攜帶型電捲離子兩用棒，在台也引發許多網友討論，可愛粉嫩的外型，可提供最高溫170度的整髮效果，採用夾型設計讓習慣使用電棒捲的女生操作順手，可使用microUSB充電，機體長度為25公分，重量為235克，相當方便攜帶，售價1,900元。

▲無線充電整髮器。（圖／翻攝各品牌官網）

▲KOIZUMI無線手持迷你攜帶型電捲離子兩用棒。（圖／翻攝各品牌官網）

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