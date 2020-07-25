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藍營打烏賊戰！被形容像山老鼠燒山　地方憂綠營追查論文反擊

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▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨25日舉行記者會，點名準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全、高雄市長候選人陳其邁等人的學術研究與論文。對此，高雄地方公職指出，烏賊戰要「圍魏救趙」的企圖明顯，這可能如山老鼠被逮到，因為帶不走紅檜，只好燒掉整座山，結果自己也重傷。

高雄不具名地方公職指出，這幾天藍營開始鎖定綠營的政治人物，除了陳菊、蘇嘉全外，也瞄準陳建仁、吳茂昆等人，製作圖卡、開記者會，但事實上，打烏賊戰無非是企圖「圍魏救趙」。

地方人士指出，這不但無助於解決國民黨籍候選人李眉蓁的誠信問題，帶給地方基層信心崩盤的危機；大打烏賊戰、地圖炮的攻擊方式，就像是山老鼠被逮到，沒有辦法帶走紅檜，就燒掉整座山，結果重傷到自己的地方基礎。

這位地方公職指出，光市議會黨團，黨籍的議員在中山、高雄大學的在職專班進修的比比皆是，當黨中央在那邊把陳建仁當抄襲論文的嫌犯打，還沾沾自喜的時，「你知道有多少民進黨助理、網路宅男正在一行一行比對這些國民黨議會同仁的論文嗎？」

該人士說，距離投票剩下20天，黨中央每拖過一天，不把「防火巷」開闢出來，確切表明李眉蓁不能代表國民黨，未來的每一天就是對辛苦經營地方的國民黨基層的凌遲。他說，現在在地方，最常聽到的就是，「你主席還是個大學教授，怎麼會提名這種來選市長？」

針對黨中央開記者會「噴墨」烏賊戰，對於地方而言，只是自己講心安的。地方人士說，黨中央拿陳菊的論文，牽扯吳濟華教授後來擔任高捷董事長一事，影射陳菊用酬庸交換學位；他認為，這騙騙台北人可以，高雄人都知道捷運董事長是中鋼派的，中鋼當時跟馬英九較有關聯。

地方人士說，這種抹法只是讓高雄人再次回想起，當年就是因為國民黨執政不給高雄足夠經費，最後捷運只能用BOT去蓋，市府自己沒有足夠的錢，新仇舊恨就會一起被建構起來。

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