台南菁英扶輪社化身傳愛志工　守護銀髮老寶貝

▲台南菁英扶輪社志工為，偏鄉長輩帶來熱情毛巾操。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日酷熱的天氣也阻擋不了熱情的台南菁英扶輪社志工！每年暑假為讓銀髮長輩和小朋友有個難忘的回憶，伊甸基金會與國際扶輪3470地區台南菁英扶輪社，今年持續第4年至伊甸基金會所支持的弱勢社區台南市愛盼望社區關懷協會舉辦「守護老寶貝」志工活動。

今年不僅號召超過20位社友加入志工行列，為讓長輩們活動筋骨，社友們悉心規劃動態毛巾操，逗得阿公阿嬤笑聲沒有停過，為支持偏鄉學童學習多元才藝，台南菁英扶輪社今年更持續捐款10萬元支持「伊甸基金會象圈工程計畫」，幫助孩子們勇敢逐夢，昂首大步地邁向無限的未來。



活動一開始，台南菁英扶輪社志工們透過有趣的破冰活動炒熱氣氛，不僅讓這群平均年紀超過80歲的高齡長者，扭腰擺臀、開懷大笑，因為扶輪志工的熱情，讓長輩們直呼自己年輕了好幾歲，為讓現場所有銀髮老寶貝們在留下深刻回憶，更精心準備5公斤白米作為小禮物，台南菁英扶輪社20-21年度社長蔡宗甫表示，因為疫情的影響，原本很擔心志工活動沒法舉辦，隨著疫情逐漸趨緩，我們的傳愛志工活動今年仍持續舉辦，社友們報名反而更加踴躍，菁英扶輪社很開心可以持續四年和伊甸基金會一起合作，每年7月為偏鄉長輩創造美好回憶，為弱勢學童注入挑戰夢想的勇氣！

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台南市愛盼望社區關懷協會是伊甸象圈工程計劃扶持單位之一，參加課輔班孩童多來自弱勢、外配及隔代教養家庭，伊甸基金會從2014年開始關懷愛盼望社區關懷協會，支持弱勢孩子營養健康及課後照顧的問題，伊甸南區資源中心主任沈玉萍表示，感謝台南菁英扶輪社這4年來一直陪伴，給予孩子築夢的勇氣，因為城鄉距離的落差，大部分的弱勢學童失去了學習的機會，為了讓他們可以擁有一個安心學習的空間及追逐夢想的機會，伊甸基金會期待透過社會大眾共同的愛心，一起來守護偏鄉學童的夢想，讓孩子們可以勇敢地展翅翔。

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