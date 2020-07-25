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國民黨：蘇嘉全抄襲親戚論文　民進黨議員論文「維基百科」複製貼上！

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▲民進黨論文爭議圖板。（圖／文傳會提供）

民進黨論文爭議圖板。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨25日召開記者會，針對位居政府要職的準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全及民進黨高雄市長候選人陳其邁三人論文皆有重大爭議，蘇嘉全在中山大學公共事務研究所的碩士論文抄襲陳永森、陳章波於1999年發表的「台灣水資源環境空間永續利用」論文；民進黨高雄市議員黃文益及高閔琳的論文皆有抄襲嫌疑，抄維基百科、賣書網書評、私人公司財報等，且無備註出處。民進黨大動作批評國民黨時，應以相同標準檢視自己人。

國民黨文傳會主委王育敏、立委李德維、國政基金會助理研究員陳冠安上午召開「綠色論文門，全民齊檢視」記者會，要求民進黨傾國家隊之力批評高雄市長候選人李眉蓁論文爭議之際，也應該反求諸己，省思民進黨政治人物論文撰寫的問題。

國民黨表示，尤其位居政府要職的準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全及民進黨高雄市長候選人陳其邁等，大家應該以更高的道德標準，檢驗其在學術研究及論文撰寫上是否符合學術倫理，否則僅偏頗地檢視特定政黨的政治人物，只會讓台灣的學術信譽受到更大的傷害。

國民黨指出，綠色論文門的三大爭議，讓社會大眾清楚了解，當民進黨以一根手指指責他人時，四根手指其實是指向自己，若民進黨要擺脫「雙標黨」的惡名，就應該以同樣的學術倫理標準嚴正看待，不應該敷衍帶過。

▲民進黨論文爭議圖板。（圖／文傳會提供）

第一、「綠色論文，爭議不少！」，國民黨舉出，準監察院長陳菊即將上任，肩負監督行政權重任，應該以更高道德標準檢視，但陳菊當年論文的4位口試委員中3位有親綠背景，都是自家人，指導教授吳濟華被任命為高雄捷運董事長；劉進興為民進黨立委；高明瑞則幫蘇嘉全競選造勢屏東縣長。

國民黨說，矛盾的是，陳菊的碩士論文寫《植基於勞動人權與勞動競爭力之台灣外勞政策》，結論是要努力改善外勞人權，但在勞委會主委任內，完全漠視外勞人權，2005年更爆發泰勞暴動，成為台灣人權史上最大醜聞。

國民黨指出，至於總統府秘書長蘇嘉全遭爆料當年論文涉及抄襲，經過北檢調查認證，蘇嘉全論文在研究動機、文獻回顧與相關課題探討、結論等部分，確實與他哥哥的女婿陳永森的論文有多處雷同，難道是蘇嘉全一句「論文是貨真價實」就可以乎攏帶過的嗎？

國民黨更指出，陳其邁掛名第一作者、發表於國際知名「醫學網路研究期刊」的鑽石公主號防疫論文，跳過「複製」的過程，直接將自己名字「貼上」第一作者，因為他只有彙整資料，所以沒有抄襲的問題，但掛名頭牌，根本是「官大學問大」。

第二、「國師級指導教授，前途無量？」國民黨清查發現，有兩位國師級的指導教授，指導綠色重量級政治人物的論文後，前途一片光明。其一是中山大學公共事務研究所專任教授吳濟華，曾擔任陳菊及蘇嘉全指導教授，在陳菊擔任高雄市長內任受聘為市府都市設計審議委員會、經濟發展委員會委員，之後，擔任高雄捷運董事長。此外，吳濟華擔任教授的民國82年至民國107年期間，指導過博碩士生305人，產量相當驚人！

其二是陸委會主委陳明通，指導過的學生包括潘孟安、沈發惠、林智堅、洪耀南(洪耀福之弟)、高閔琳、鄭文燦、高嘉瑜、郭國文、邱志偉、前陳菊辦公室主任洪智坤等綠營重量級人士，其共通點就是，全部人的論文都沒在網路公開。而陳明通在民進黨兩任總統陳水扁及蔡英文時代，皆被委以陸委會主委的重任。

第三、「只批別人論文，綠民代自己的論文有品質嗎？」國民黨表示，針對高雄市長候選人李眉蓁的論文爭議，民進黨高雄市議員黃文益及高閔琳爭相提出質疑與批判，但國民黨透過論文比對系統發現，黃文益的論文只有48頁，研究背景全拼貼，連私人公司財報都要抄，圖表也不放過。

國民黨爆料，至於高閔琳的論文，抄維基百科、抄賣書網書評、抄澄果數位行銷〈歐巴馬網路行銷策略〉分析文，甚至抄中共官方網站「中國網」，皆沒有備註出處。

國民黨呼籲，大家以同樣標準檢視民進黨政治人物的論文，事實上，民進黨政治人物的論文頻傳爭議，對於自己的過錯，總是能掩飾就掩飾，盡量當做沒看到，這種「嚴以待人，寬以律己」的雙重標準態度，社會大眾無法接受。

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

▲比對結果_蘇嘉全vs陳永森。（圖／文傳會提供）

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