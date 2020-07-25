　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼網友在臉書分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）

▲網友在臉書分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）

記者林育綾／綜合報導

漢堡王繼重返高雄引發轟動後，如今也確定即將重返台南！網友今（25）日在「台南爆料公社」PO文表示「成功路加油站旁⋯⋯漢堡王來了」，引發許多網友紛紛留言討論「終於！」「不用再跑高雄了」「華堡真的無敵」。而漢堡王也證實，預計在9月開學時開幕。

▲▼網友在臉書分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）

▲網友在臉書社團分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）

網友在臉書社團「台南爆料公社」拍下照片「成功路加油站旁⋯⋯漢堡王來了」，PO文也引發大量網友討論，不少人留言「漢堡就是漢堡王的好吃！」「終於」「太開心了，不用一直跑高雄了！」「久違的漢堡王」「自從他離開後 我就念念不忘 薯餅漢堡 別家的吃起來都不對味」「ATM的優惠券終於可以用了」，也有人說「沒吃過，等著嚐鮮」；但也有人表示「貴鬆鬆」、「比較希望溫蒂漢堡再來開」。

▲▼漢堡王門市，示意照。（圖／漢堡王提供）

▲▼漢堡王確定重返台南。（圖／門市示意照，漢堡王提供）

▲▼漢堡王門市，示意照。（圖／漢堡王提供）

據悉過去漢堡王在台南也有門市，後來都關門了，去年重返高雄時引發排隊潮，如今重返台南美食重鎮，104網路人力銀行網頁上也有相關徵人資訊。而業者也向《ETtoday新聞雲》證實此消息，門市將座落在北區成功路，預計9月跟著開學時開幕。

▲▼業者提供漢堡王重返高雄時排隊盛況。（圖／業者提供）

▲業者分享去年漢堡王重返高雄時排隊盛況。（圖／業者提供）

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
MLB第一個！林子偉「戴口罩」上場打擊　敲出首支安打
和男友恩愛完睡一旁　桃園妹驚醒「下面有東西」！遭男友爸性侵
男友吵著要她裝「Zenly」！4大功能曝　過來人：超變態
快訊／彰化北斗驚傳兇殺血案！　女子陳屍住處
身分證尾數有這3碼　福容大飯店送「補助金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

中衛兒童「冰雪奇緣口罩」來了！康是美網店今上午11點開賣

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

影／討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

中衛兒童「冰雪奇緣口罩」來了！康是美網店今上午11點開賣

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

影／討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

躺床撩衣露S小蠻腰　白皙肚皮任人親雞排妹驚呼大叫

阿湯哥《捍衛戰士2》二度延期原因曝！　與《不可能的任務》有關

辦案認識單親媽！台南警「涉性侵未成年少女」　訊後20萬交保、再記大過調職

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

國民黨：蘇嘉全抄襲親戚論文　民進黨議員論文「維基百科」複製貼上！

關曉彤一站上體重字「語音自動報數字」　為戲劇做一動作…真實體重引討論

北捷淡信線假日擴大開放「大型寵物車搭乘」　單程票80元…這26站都能用！

終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

畢業生看過來！　永康中心4場徵才等你來

載妹看海！一抵白沙灣「全場行注目禮」...遊客笑是真愛　腹肌哥怒：還VIP

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

消費熱門新聞

討論度超夯10大泡麵　浮誇新品網喊「狂」

給露營新手的入門秘笈

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

康是美今11點開賣中衛冰雪兒童口罩

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

萊爾富夢幻薰衣草紫口罩明開賣

台中購物節抽豪宅　五都網友買爆

更多熱門

相關新聞

台南超佛心30元黑糖冰「配料堆成山」

台南超佛心30元黑糖冰「配料堆成山」

黑糖剉冰一碗只要30元「配料多到堆成山」！台南一間在地老饕私藏的超高CP值冰店，只需要花3個10元銅板就能吃冰吃個過癮，老闆娘加料不手軟，配料全加也沒問題，而且這間冰店只有夏天才會營業，吃貨們可要把握夏天吃一波。

台南深夜咖啡館吃包子配冰滴超Chill

台南深夜咖啡館吃包子配冰滴超Chill

台南銷魂排隊鹽水雞必加獨家醃洋蔥

台南銷魂排隊鹽水雞必加獨家醃洋蔥

台南超夯廟口米糕軟嫩、麻油味香濃

台南超夯廟口米糕軟嫩、麻油味香濃

關鍵字：

漢堡王台南美食

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

清純女星當小三榨乾情夫！22歲絕美女兒長相曝光

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面