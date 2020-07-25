終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

▲網友在臉書分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）



記者林育綾／綜合報導

漢堡王繼重返高雄引發轟動後，如今也確定即將重返台南！網友今（25）日在「台南爆料公社」PO文表示「成功路加油站旁⋯⋯漢堡王來了」，引發許多網友紛紛留言討論「終於！」「不用再跑高雄了」「華堡真的無敵」。而漢堡王也證實，預計在9月開學時開幕。

▲網友在臉書社團分享漢堡王重返台南的消息。（圖／網友王佳文授權提供／翻攝臉書台南爆料公社）



網友在臉書社團「台南爆料公社」拍下照片「成功路加油站旁⋯⋯漢堡王來了」，PO文也引發大量網友討論，不少人留言「漢堡就是漢堡王的好吃！」「終於」「太開心了，不用一直跑高雄了！」「久違的漢堡王」「自從他離開後 我就念念不忘 薯餅漢堡 別家的吃起來都不對味」「ATM的優惠券終於可以用了」，也有人說「沒吃過，等著嚐鮮」；但也有人表示「貴鬆鬆」、「比較希望溫蒂漢堡再來開」。

▲▼漢堡王確定重返台南。（圖／門市示意照，漢堡王提供）



據悉過去漢堡王在台南也有門市，後來都關門了，去年重返高雄時引發排隊潮，如今重返台南美食重鎮，104網路人力銀行網頁上也有相關徵人資訊。而業者也向《ETtoday新聞雲》證實此消息，門市將座落在北區成功路，預計9月跟著開學時開幕。

▲業者分享去年漢堡王重返高雄時排隊盛況。（圖／業者提供）