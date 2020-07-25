中山大學2天火速審查李眉蓁論文　校長遭起底曾任民進黨智庫董事

▲中山大學校長鄭英耀。（圖／翻攝中山大學網頁）

記者徐政璿／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的中山大學碩士論文涉嫌抄襲，中山大學22日啟動調查，24日召開第一次審定委員會，經比對初步發現論文內容與童振源及雷政儒二人的碩士論文高度相似。國民黨前立委陳學聖爆料，中山大學校長鄭英耀曾擔任民進黨「新境界文教基金會」第九、第十屆的董事，而董事長就是總統蔡英文，審查速度才會如此之快。

「影武者出手了！」陳學聖在臉書表示，很想請問中山大學和教育部，過去有過才召開第一次審定委員會，就馬上對外宣佈認定結果嗎？如果內部審定委員會就可判定，幹嘛還要送外審，就是為了嚴謹、超然，以免沾上私人恩怨。

陳學聖指出，即令退一萬步，李眉蓁罪證鑿鑿，罪該萬死，好歹也把外審程序跑完，給當事人一個合乎程序辯解的機會，到底校方在急什麼？

陳學聖說，尤其是看到中山大學同時預告，為求完善，將送校外專業領域公正學者審定，預計3週內完成。3週？！不就是投票前夕嗎？好精準的計算！

陳學聖表示，後來翻到立法院之前同事柯志恩的一段質詢報導，才略有所悟，原來中山大學校長鄭英耀曾擔任民進黨「新境界文教基金會」第九、第十屆的董事，而董事長就是總統蔡英文。

鄭英耀是台灣教育學院（今彰師大）輔導系畢業，之後繼續進修，陸續取得高師大教育研究所碩士和政大教育所博士學位。鄭英耀1985年進入中山大學教育研究所任教，曾被謝長廷和陳菊兩任高雄市長借調擔任教育局長，2016年7月被選為中山大學校長。