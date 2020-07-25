德州新冠疫情惡化！小兄弟才痛失母親…15天後相同原因送走父親

▲ 德州疫情持續升溫，休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，造成411萬人染疫，奪走其中14萬條性命。在重災區德州，休士頓一對年幼的兄弟7月初才因此痛失母親，未料15天後，父親也因相同的原因病逝。

他們的家人向美國有線電視新聞網（CNN）證實，39歲的艾斯奇維（Noehmi Esquivel）感染新冠肺炎，2日被送往醫院，當天不治。她的手足門多薩（Jacob Mendoza）表示，「我媽媽對她（艾斯奇維）說，她可以回家了，不用擔心丈夫和孩子們。」

疫情影響之下，他們無法到醫院探病，也沒能送她最後一程。門多薩說明，母親在電話中為艾斯奇維祈禱，直到她斷氣。

短短11天後，艾斯奇維44歲的丈夫加西亞（Carlos Garcia）因腎臟問題入院。據家人說法，他住院時已經染疫，病毒更加劇他既有的健康問題。

門多薩提到，「他幾乎沒有好轉……但他住進醫院時，情況還很好」，未料到了17日住院第4天，加西亞的病情出乎意料地惡化，「我們才剛和他通過電話，他聽起來非常好，沒什麼問題。凌晨1點左右，我們接到電話，得知他去世了，讓我們很吃驚。」

門多薩表示，「這對我們來說很難接受。因為疫情大流行，他們不得不在醫院裡孤單死去。」

加西亞和艾斯奇維都患有糖尿病及其他慢性病，留下14歲的以賽亞（Isaiah）及12歲的內森（Nathan），未來將和門多薩夫婦一起生活。他們也在募資網站上分享這家人的故事，盼望為這對兄弟解決生活費的問題。

以賽亞向媒體表示，「至少在父親去世後，我們還可以和親人在一起，不需要去育幼院或其他地方。現在比起其他地方，我寧願待在這裡。」

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