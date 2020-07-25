　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州新冠疫情惡化！小兄弟才痛失母親…15天後相同原因送走父親

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國疫情／德州休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

▲ 德州疫情持續升溫，休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，造成411萬人染疫，奪走其中14萬條性命。在重災區德州，休士頓一對年幼的兄弟7月初才因此痛失母親，未料15天後，父親也因相同的原因病逝。

他們的家人向美國有線電視新聞網（CNN）證實，39歲的艾斯奇維（Noehmi Esquivel）感染新冠肺炎，2日被送往醫院，當天不治。她的手足門多薩（Jacob Mendoza）表示，「我媽媽對她（艾斯奇維）說，她可以回家了，不用擔心丈夫和孩子們。」

疫情影響之下，他們無法到醫院探病，也沒能送她最後一程。門多薩說明，母親在電話中為艾斯奇維祈禱，直到她斷氣。

短短11天後，艾斯奇維44歲的丈夫加西亞（Carlos Garcia）因腎臟問題入院。據家人說法，他住院時已經染疫，病毒更加劇他既有的健康問題。

門多薩提到，「他幾乎沒有好轉……但他住進醫院時，情況還很好」，未料到了17日住院第4天，加西亞的病情出乎意料地惡化，「我們才剛和他通過電話，他聽起來非常好，沒什麼問題。凌晨1點左右，我們接到電話，得知他去世了，讓我們很吃驚。」

門多薩表示，「這對我們來說很難接受。因為疫情大流行，他們不得不在醫院裡孤單死去。」

加西亞和艾斯奇維都患有糖尿病及其他慢性病，留下14歲的以賽亞（Isaiah）及12歲的內森（Nathan），未來將和門多薩夫婦一起生活。他們也在募資網站上分享這家人的故事，盼望為這對兄弟解決生活費的問題。

以賽亞向媒體表示，「至少在父親去世後，我們還可以和親人在一起，不需要去育幼院或其他地方。現在比起其他地方，我寧願待在這裡。」

►德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

►含珍貴「北極靈芝」就在這瓶機能水！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
江宏傑回家福原愛門口守候　幫脫衣認了「一開始很不習慣」
快訊／7-11開出3張千萬發票！　最低消費只有10元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

德州新冠疫情惡化！小兄弟才痛失母親…15天後相同原因送走父親

俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」　竊研究助中國搶攻疫苗市場

登上外媒報導！台中洗衣店阿公阿嬤　用棄衣玩混搭爆紅

2流浪狗激戰豪豬！輸慘模樣曝光...鼻子上插滿百根刺

中美10年冰點！川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票還是重要

外甥女遭綁！英勇舅「全裸狂奔」捨衣救人…尷尬結局笑翻上萬網友

川普PK拜登！6搖擺州成關鍵　解密兩黨必爭之地…拿下才能贏！

非洲海盜猖獗！5名韓國人貝南捕魚遭持槍綁架...南韓外交部：已獲釋

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

德州新冠疫情惡化！小兄弟才痛失母親…15天後相同原因送走父親

俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」　竊研究助中國搶攻疫苗市場

登上外媒報導！台中洗衣店阿公阿嬤　用棄衣玩混搭爆紅

2流浪狗激戰豪豬！輸慘模樣曝光...鼻子上插滿百根刺

中美10年冰點！川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票還是重要

外甥女遭綁！英勇舅「全裸狂奔」捨衣救人…尷尬結局笑翻上萬網友

川普PK拜登！6搖擺州成關鍵　解密兩黨必爭之地…拿下才能贏！

非洲海盜猖獗！5名韓國人貝南捕魚遭持槍綁架...南韓外交部：已獲釋

Tiffany鑽石微笑線變錶耳護橋　招牌色面盤吸鐵粉

藍營打烏賊戰！被形容像山老鼠燒山　 地方憂綠營追查論文反擊

中職／伍鐸二軍試身手　不確定進入先發輪值

忍不住手癢...陳佩琪臉書談論文風波疑影射蔡英文　還稱要讓柯文哲「心驚膽跳」

熱身賽首戰手感低迷　灰熊莫蘭特：會努力找回比賽節奏

三峽恩主公醫院門診大樓正式開幕　全「心」服務三鶯在地民眾醫療照護

獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

開門半小時秒殺！台南銷魂茶葉蛋　蛋白彈嫩、吸飽超濃郁滷汁

吳益政到陳其邁場子外踢館！「高掛2大白布條」要向中央索討818億補助

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

為什麼不摸我！天竺鼠原地心碎　凝重表情望向媽...哀怨臉笑翻網

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

川普拿台灣舉例　主張重啟校園

他對北京警告：不要輕易說美不會為台出兵

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

中國研究員躲領館　美：已逮捕

阿拉斯加鮭魚工廠群聚　96人感染

他IG直播　辣妻裸身入鏡

壯男口罩當丁字褲裸身上街　路人傻眼

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪

怕假奶損形象　球星切了巨乳女模

美國駐成都總領事身分曝光！竟是「台灣女星」老公

更多熱門

相關新聞

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

美國刊物「外交政策」今天引述川普政府官員說法報導，中國或許一直把駐休士頓總領事館當作商業間諜活動基地，因為中國設法搶先研發出新型冠狀病毒疫苗並攻入市場。

川普吃力PK拜登　6搖擺州成關鍵

川普吃力PK拜登　6搖擺州成關鍵

南韓單日確診「暴增」破百！政府勸別擔心

南韓單日確診「暴增」破百！政府勸別擔心

阿聯酋航空提供乘客新冠肺炎醫療費

阿聯酋航空提供乘客新冠肺炎醫療費

他對北京警告：不要輕易說美不會為台出兵

他對北京警告：不要輕易說美不會為台出兵

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面