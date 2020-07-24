「4星座女」年底前可能閃婚！感情運超強...還可能奉子成婚

▲「閃婚」需要勇氣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者任珈萱／綜合報導

結婚是人生大事，有些人交往很久，卻始終無法開花結果，但也有人在遇到對的人後立即「閃婚」。知名塔羅牌老師艾菲爾在臉書po文表示，從現在到年底前，有「4大星座女」會有機會閃婚，不過老師也提醒，要同時參考太陽丶上升以及金星。

2020年底前最容易閃婚的星座：

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TOP4.牡羊座

單身的牡羊最有可能閃電結婚，尤其要注意的是，無論是有伴侶還是單身者，都很有可能意外懷孕丶奉子成婚。陽曆11月份是最適合確定兩人戀愛關係的時間點，尤其是已屆適婚年齡的白羊座，會突然獲得穩定踏實的愛情，讓你瞬間動了想婚的念頭，因為知道自己找到了對的人。不過，老師也特別提醒，如果你目前還沒有要生寶寶的打算，建議你要做好避孕措施，因為這是個很容易有意外驚喜的時刻。

TOP3.水瓶座

水瓶原本毫無波瀾的寧靜生活，突然激起一陣水花，感情運勢變得十分活躍，內心裡燃燒著想要戀愛的渴望，終於下定決心要走出自己的小圈圈，張開雙臂迎接感情的到來。也許是心想事成，想談戀愛，果真有親友幫介紹一卡車的優質對象。這些親友都很了解你的喜好，一看到覺得適合你的對象，便會拉你出來聚聚、認識新朋友，這自然搭起你的桃花橋樑。個個都是精挑細選，讓你直接遇見一拍即合，想立刻閃婚的對象。

▲水瓶座的人親友會幫妳搭起桃花橋樑。（圖／pixabay）

TOP2.獅子座

獅子座眼看到身邊朋友一個個都有了伴侶，自己也很渴望身邊有個人能陪伴。其實在年初就已經動了想婚的念頭，但是因為疫情的關係，出門機會少，桃花都開不起來，你現在正期待夏季桃花的到來。有伴侶的獅子，將有機會在這個夏季結束前，將自己的終身大事訂下來。還是單身的你記得多出門活動，例如多參與朋友間的聚會丶去一個自己超喜歡的偶像明星的演唱會，或是熱鬧的場所，最容易有意想不到的美好艷遇。

TOP1.射手座

射手將迎來愛情上的大好運。可能一出家門，就在轉角遇見怦然心動的那個他，或是在咖啡廳喝下午茶有艷遇丶被搭訕的機會。有暗戀對象的射手，若想要告白，可以尋求共同好友的幫助，在熱鬧的氣氛下，對方也難以拒絕你的熱情，跟你說Yes.。有伴侶者，這是個適合結婚的時機，可能對方會突然向你求婚，或是詢問你對於結婚這件事的看法，甚至有可能雙喜臨門，在談論婚嫁的時刻就發現自己懷孕，是喜上加喜的大好事。