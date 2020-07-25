2流浪狗激戰豪豬！輸慘模樣曝光...鼻子上插滿百根刺

▲2隻狗狗痛苦縮在角落的模樣，令人看了相當心疼。（圖／取自Facebook／Speranza Animal Rescue）

實習記者王詩晴／綜合報導

流浪狗有時會遇到危險狀況，這時人類就要出手幫忙，否則牠們可能就生病等死。美國賓州（Pennsylvania）就有2隻流浪狗，鼻子上插滿著數不清、非常粗的刺，看起來非常痛苦。動物救援組織得知消息後，立即帶牠們去獸醫院檢查，才知道原來這2隻狗狗是因為與豪豬大戰，才會鼻頭上插滿刺。

綜合外媒報導，動物救援組織Speranza Animal Rescue接獲民眾電話通報，指路邊有2隻流浪狗的鼻子上，莫名插滿了刺，看起來相當痛苦，甚至無法走動。當義工趕到現場後，發現這2隻狗狗正痛苦、虛弱的縮在角落，並且出現呼吸困難症狀。原本打算將狗狗帶上車，但其中一隻白狗已經痛到連路都無法走，因此義工急忙將牠們抱上車送往獸醫院。

▲鼻子上插滿百根的刺，看起來相當痛苦。（圖／取自Facebook／Speranza Animal Rescue）

義工替白狗取名為Margaret，黃狗則命名為Murdock。經過獸醫檢查後，得知牠們鼻子上插滿的是豪豬刺，且有嚴重脫水狀況。由於刺插得很深，必須要剃毛清理，並用抗生素和加強止痛藥，才能讓牠們冷靜下來。

幸好兩隻狗狗手術順利，狀況也穩定下來、漸漸康復，許多人看著狗狗受苦的樣子非常不捨，並為他們募集醫藥費。