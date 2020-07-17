【廣編】省電x健康x智慧　Panasonic空調最佳典範　

圖、文／Panasonic提供

台灣各地高溫已飆破37度，即使待在室內也悶熱難耐，但長時間開空調又會讓電費「破錶」使人怯步，要吹得舒適又省荷包，最重要的就是從節能省電、空氣清淨、恆溫靜音等機能表現中挑選空調。

全領域空調專家Panasonic 100%日本技術台灣同步，讓空調再進化，解決電費負擔、健康舒適與智慧操控難以兼顧的三角難題。像是Panasonic空調PX超高效旗艦機種，每年耗電量僅254度，省電效率超越國家一級標準70％，同樣是一級，省電可以差到快一倍！

獨家nanoeTM健康科技，經SGS測試去除PM2.5達99%，另外病毒、黴菌及過敏原抑菌力也也達99%，還可消除異味，讓你隨時擁有好空氣；而Panasonic Smart App則新增個人化溫度週期設定、PM2.5空氣品質及室內外溫度偵測與預測，在外能即時連線掌控，在家更可透過智慧音箱，直接對空調下指令，輕鬆享受舒適生活！

Panasonic 5/1~7/31推出夏季最強現金回饋，享指定機種最高回饋8000元，使用三倍振興券再省2000元，還能搭配政府節能家電貨物稅減免最高2000元，再加上真正業界省電第一，更讓你一省再省、省不完！

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