　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼泡麵。（圖／取自Pixabay）

▲泡麵口味多樣且方便烹煮，是台灣的國民美食之一。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

宵夜來一碗泡麵，好吃又滿足。作為台灣的國民美食之一，市售泡麵品牌及口味選擇超多樣，不論台式、日式或韓式，都各有愛好者，也因此經常上演爭霸戲碼，而近期最夯的口味、品項又是哪款，「OpView社群口碑資料庫」觀測今年1～5月泡麵聲量並進行排行大調查，發現美式賣場爆紅的浮誇新品，毫不意外的奪下NO1。

吃泡麵，你最愛哪一味？針對近期最常被討論的牛肉、肉燥、日式、素食、海鮮等5種口味，「OpView社群口碑資料庫」進一步分析後發現，牛肉口味討論雖然最多，聲量破萬排第1，好感度卻相對較低，負評關鍵在於牛肉口味的價格與肉塊質量，網友抱怨「越賣越貴，肉片變肉碎」、「現在的牛肉吃起來很柴」，食材品質與過往相比有所落差是好感度較低的原因。

排名第3的日式口味聲量僅次於肉燥，網友好感度卻是最高，主要是因為拉麵道的麵體和湯頭很受推崇，網友認為「豚骨真的很香濃」、「拉麵道的麵條很耐煮」，此外，搭配飯糰的創新吃法也是品牌好感度高的原因之一。

熱門泡麵品項排行榜（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

熱門泡麵品項排行榜（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲泡麵口味、品項聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在10大泡麵品項討論方面，好市多上市後爆紅的真味味醬燒雞腿麵、照燒秋刀魚麵，主打吃得到整隻雞腿和秋刀魚，引發網友熱議，有人說「想試試秋刀魚款，感覺很新奇」、「台灣的泡麵真的是越來越狂」，也吸引網紅開箱試吃，2大新品分別拿下聲量排行榜第1、第4的名次。

從整體來看，榜單中仍有約近一半屬於經典品項，像是維力炸醬麵、統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板等台味依然榜上有名，聲量不容小覷。比較特別的是，去年上市的素飄香麻辣燙風味麵名列第2，是排行榜中唯一的素食泡麵。此外，雙響泡一次推出2大新品，在網紅業配加持下，成功引起網友熱議並同時上榜。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

唐榮新總座蔡明洲升任　業界：擁不銹鋼煉鋼及生產專業

被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

消費熱門新聞

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

討論度超夯10大泡麵　浮誇新品網喊「狂」

萊爾富夢幻薰衣草紫口罩明開賣

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

三倍券到手　快把青春露帶回家

戶外運動快速補水超重要

屈臣氏7／23推中衛迷彩色口罩加價購

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

給露營新手的入門秘笈

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

更多熱門

相關新聞

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

你也想要來一口嗎？台北網友蔡騰達這天開車帶著家裡的狗狗一起到玉山國家公園走走，到了塔塔加園區的停車場時，他們就地在合法的簡易炊煮區煮起泡麵，沒想到正當飼主享用到一半時，旁邊草叢突然出現了一隻超可愛的「保育類嬌客」，眼神直直地盯著他手中的泡麵狂看，超萌模樣讓網友看了直呼好羨慕。

好市多脆片零食　加水後「神還原」

好市多脆片零食　加水後「神還原」

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

泡麵太香！小眼貓秒戴放大片猛盯

泡麵太香！小眼貓秒戴放大片猛盯

「低調又好吃2款泡麵」曝光　同好讚：當兵最常吃！

「低調又好吃2款泡麵」曝光　同好讚：當兵最常吃！

關鍵字：

泡麵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面