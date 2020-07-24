討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

▲泡麵口味多樣且方便烹煮，是台灣的國民美食之一。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

宵夜來一碗泡麵，好吃又滿足。作為台灣的國民美食之一，市售泡麵品牌及口味選擇超多樣，不論台式、日式或韓式，都各有愛好者，也因此經常上演爭霸戲碼，而近期最夯的口味、品項又是哪款，「OpView社群口碑資料庫」觀測今年1～5月泡麵聲量並進行排行大調查，發現美式賣場爆紅的浮誇新品，毫不意外的奪下NO1。

吃泡麵，你最愛哪一味？針對近期最常被討論的牛肉、肉燥、日式、素食、海鮮等5種口味，「OpView社群口碑資料庫」進一步分析後發現，牛肉口味討論雖然最多，聲量破萬排第1，好感度卻相對較低，負評關鍵在於牛肉口味的價格與肉塊質量，網友抱怨「越賣越貴，肉片變肉碎」、「現在的牛肉吃起來很柴」，食材品質與過往相比有所落差是好感度較低的原因。

排名第3的日式口味聲量僅次於肉燥，網友好感度卻是最高，主要是因為拉麵道的麵體和湯頭很受推崇，網友認為「豚骨真的很香濃」、「拉麵道的麵條很耐煮」，此外，搭配飯糰的創新吃法也是品牌好感度高的原因之一。

▲泡麵口味、品項聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在10大泡麵品項討論方面，好市多上市後爆紅的真味味醬燒雞腿麵、照燒秋刀魚麵，主打吃得到整隻雞腿和秋刀魚，引發網友熱議，有人說「想試試秋刀魚款，感覺很新奇」、「台灣的泡麵真的是越來越狂」，也吸引網紅開箱試吃，2大新品分別拿下聲量排行榜第1、第4的名次。

從整體來看，榜單中仍有約近一半屬於經典品項，像是維力炸醬麵、統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板等台味依然榜上有名，聲量不容小覷。比較特別的是，去年上市的素飄香麻辣燙風味麵名列第2，是排行榜中唯一的素食泡麵。此外，雙響泡一次推出2大新品，在網紅業配加持下，成功引起網友熱議並同時上榜。