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好市多脆片零食「加水神還原」！　網激推：買來煮麵加料用

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▲▼好市多購物。（圖／Facebook網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲香菇餅乾泡水後神還原成「新鮮香菇」。（圖／Facebook網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）的商品便宜又大包，舉凡日常用品或是美食類都有，藏著許多高CP值的商品。一名網友分享，日前到好市多買了一款零食「脆雙菇」，放入泡麵裡一起加熱，原本是香菇乾的外表，竟然還原成「鮮菇」本人，讓她大讚「超好用！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享自己買到的好物「脆雙菇」，裡頭有杏鮑菇及秀珍菇，吃起來微鹹不甜，口感酥鬆不脆硬。某天原PO突然突發奇想，將香菇放入泡麵裡一起吃，沒想到不僅有滿滿的菇味，香菇餅乾竟然還原成「新鮮香菇」，吃起來也沒有油膩感，仿佛變魔術般神奇，同時也替泡麵加料。

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多購物。（圖／Facebook網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「脆雙菇」零食。（圖／Facebook網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出之後，許多網友大讚「太厲害」，「神還原！」、「可以當零食，也可以是脫水料理，真的是居家必備，送禮自用兩相宜」、「加水可以還原！太威了」、「昨天我也看到這個，早知道就買了」、「居然可以這樣用」、「所以我要買來煮麵加料用」、「蠻有創意的吃法」、「吃了這麼多包萬萬沒想到他可以泡水還原」。

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