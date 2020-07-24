搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

▲▼8/1起2人可預約太平山翠峰景觀道路付費接駁服務，一賞翠峰美景。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

搭接駁車賞太平山翠峰美景有譜了，羅東林管處試辦翠峰景觀道路付費接駁車，執行期間自8月1日至12月31日止，預約專線：0911-334198或0928-494808。翠峰景觀道路全長16公里，車程時間約40分鐘，對於搭乘國光客運上太平山或想輕鬆遊翠峰湖的遊客，可以選擇搭車日前一日下午6時前，以電話預約翠峰景觀道路接駁小客車，2人即可成行。

太平山國家森林遊樂區內「翠峰景觀道路」全長16公里，部分路寬僅約5公尺，為遊樂區通往翠峰湖生態保育區主要唯一林道，可到達之相關據點有翠峰湖、台灣山毛櫸步道、望洋山步道及翠峰山屋等景點，目前這段道路並無大眾運輸服務，遊客須自行開車方式進入該區。

羅東林管處自2019年7月15日起與國光客運合作於平日行駛太平山客運專車每日1班次，提供民眾搭乘大眾運輸工具到太平山遊玩的選擇，而為串聯太平山客運專車之大眾運輸服務，羅東林管處透過公開公正方式徵求宜蘭縣境內優良運輸業者提供該路段之付費接駁服務，宜蘭縣小客車租賃商業同業公會提送完整的接駁服務計畫，獲選為合作運輸接駁業者。

宜蘭縣小客車租賃商業同業公會精選20輛優良小客車駕駛，每日依遊客預約情形機動發車，配合國光客運抵達太平山時間，翠峰景觀道路接駁車10時30自太平山莊大客車停車場發車，14時自翠峰山屋發車返回太平山莊，接駁費用含提供代為駕駛人之租金定價為3人（含）以下同行每人500元（來回），4人（含）以上同行每人350元（來回），所有搭乘遊客均享有強制責任險及乘客險之保障。

搭乘翠峰景觀道路接駁車之遊客，可依自身體力選擇至翠峰湖觀景平台欣賞全台最大的高山湖泊翠峰湖，健行望洋山步道眺望蘭陽平原及雲海（全長1.2公里，來回步行約1.5小時），或漫步全台第一條寂靜山徑翠峰湖景觀道路（全長3.95公里，單程步行約需2.5小時），或挑戰台灣山毛櫸步道（3.8公里，來回步行約3小時），但請遊客須考量搭車時間斟酌選擇步道路段。搭乘接駁車遊客還可憑搭乘證享翠峰山屋中餐及飲品8折優待。

相關電話預約資訊可洽宜蘭縣小客車租賃商業同業公會

預約專線：0911-334198或0928-494808

開放預約時間：搭車前一日下午6時前

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