道路邊坡崩塌　太平山鳩之澤溫泉預計休園至9月中旬

▲太平山森林遊樂區鳩之澤溫泉，道路邊坡崩塌預計休園至9月中旬。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉區，唯一出入道路14日又邊坡崩塌，擋土牆龜裂及半傾倒，羅東林管處現場勘查做專業評估後，推測該崩塌有持續擴大的趨勢，為維旅遊安全，鳩之澤溫泉區將休園至9月中旬。

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羅東林管處表示，前往鳩之澤溫泉區的唯一道路，於5/31曾發生上邊坡崩塌，溫泉管線連帶嚴重損壞，因此，造成道路雙向無法通行，鳩之澤溫泉區暫時停止開放，搶修後於6/6恢復營運，惟此季節，山區午後雷陣雨時常發生，原崩塌處再度發生無預警持續性落石，基於安全，緊急封閉鳩之澤溫泉區。

鳩之澤溫泉區係位於太平山國家森林遊樂區內宜專一線4.1k處延伸之支線道路，支線道路長度1.3k，是唯一通往鳩之澤溫泉區的道路，因此，羅東林管處考量1.2k支線道路上邊坡近期無預警持續性落石，影響行車及旅遊安全，將進行災害復建工程，鳩之澤溫泉區預計全面休園至9月中旬，連帶鳩之澤自然步道封閉，無法提供煮蛋槽、溫泉之服務。

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