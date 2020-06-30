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久等了！經半年軌道邊坡崩塌修復　太平山蹦蹦車7月10日恢復全線行駛

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記者游芳男／宜蘭報導

太平山人氣遊憩設施蹦蹦車，2020年初時因軌道下邊坡有崩塌情形影響路基安全，自1月10日起僅行駛至1K處即折返並調整票價為50元。經半年搶修，7月10日起恢復全線3k行駛，並訂於7月6-9日進行蹦蹦車復駛試營運（7月7日配合安全演練當日末班車為11:30），試營運期間票價仍維持50元，7月10日正式復駛後票價將調回180元，喜愛蹦蹦車的朋友可要把握機會。

▲▼人氣王太平山蹦蹦車，邊坡整修工程所需6/10停駛一日。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲經半年軌道邊坡崩塌修復，人氣遊憩設施的太平山蹦蹦車，7/10全線恢復行駛。（圖／羅東林管處提供，下同）

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▲▼人氣王太平山蹦蹦車，邊坡整修工程所需6/10停駛一日。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼人氣王太平山蹦蹦車，邊坡整修工程所需6/10停駛一日。（圖／羅東林管處提供，下同）

蹦蹦車是太平山國家森林遊樂區內人氣遊憩設施，2020年初時因軌道下邊坡有崩塌情形影響路基安全，為進行邊坡修復工程，自1月10日起蹦蹦車僅行駛至1K處即折返並調整票價為50元。在經過半年的工程修復，將於7月10日起恢復全線通車，行車距離將由1K恢復至茂興車站（3K）。

蹦蹦車為昔日太平山伐木時期運材機具，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，太平山結束伐木事業後轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之轉型為遊憩設施讓民眾搭乘體驗，其特色為開放式車廂，沒有窗戶隔離，遊客在乘車過程中，穿梭樹林、鐵橋，可以自由地呼吸森林芬多精，擁抱大自然的氣息，是來太平山最獨特的遊憩體驗。

在終點站茂興車站下車後，可走訪茂興懷舊步道，上下環線兩旁腹地滿佈著耐溼耐蔭的小林木、蕨類與地被植物及古樸的鐵軌與工寮遺跡，充滿懷舊情懷，彷彿穿越歷史現場，是來太平山不能錯過的景點之一。

蹦蹦車全線通車後將恢復每小時發車一班次，首班車發車時間為7:30，末班車發車時間為14:30，7、8月每天及9月份國定例假日另加開15:30班次，請民眾搭乘前留意相關售票資訊。另為配合防疫工作，搭乘蹦蹦車還請乘客全程配戴口罩。相關訊息請見太平山官方FB粉絲團（http://www.facebook.com/tps100.forest/）、台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及太平山國家森林遊樂區專網（http://tps.forest.gov.tw/）即時發布。

▲▼人氣王太平山蹦蹦車，邊坡整修工程所需6/10停駛一日。（圖／羅東林管處提供，下同）

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