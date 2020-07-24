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榮哲老司機身分曝光！全台最紅論文唯一素人...網見「樓鳳」分析狂讚專業

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▲▼ 全台最紅論文唯一素人　「榮哲老司機曝光」網友狂讚專業。（圖／鏡週刊）

▲高雄市長輔選候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲，引發爭議。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

高雄市長輔選之戰打的火烈，國民黨候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲，引發爭議，雖昨（23日）含淚宣布放棄學位，仍意外掀起全台名人論文抓鬼大賽，其中被點閱數的前三名，竟不見近期最熱門的李眉蓁。

昨（23日）一位鄉民在PTT八卦版PO文笑說，台灣博碩士論文知識加值系統網站前5篇熱門論文似乎被點爆了，點閱數一直停留在501，這樣看不出來誰才是第一名，直喊「希望工程師趕快去維修，把點閱數上限調高」。

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▲▼ 全台最紅論文唯一素人　「榮哲老司機曝光」網友狂讚專業。（圖／鏡週刊）

▲論文熱門點閱排行榜前五名被點爆。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

「台灣博碩士論文知識加值系統」網站前5篇熱門論文都被點爆，第一名是民眾黨立委蔡壁如，第二名則是新任監察院長陳菊，第三名為張榮哲，第四名才是近日深陷論文抄襲事件的李眉蓁，第五名為雷政儒。第六名的點閱數則一下子就掉到225，與前五名差距相當大。

值得一提的素人張榮哲，靠著《大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析》論文，與眾政治人物並列第一。據了解，張榮哲是名員警，在論文謝辭中提到自己任性的去念研究所，「畢竟警員念研究所非常沒有實質效益，完全沒幫助也沒加錢，而且還會被嫌棄，也不會致贈紀念品」。據《中時》報導，張榮哲是一位新北市警察，任職於三峽派出所，今年35歲、警專23期，他透露自己花1,400小時分析賣淫訊息完成105頁「樓鳳產業」論文，自嘲像色情狂，意外成為警界首位「樓鳳」碩士。

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▲張榮哲論文已竄升到第2名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

文章一曝光，大票網友紛紛留言調侃，「有些論文被查閱數幾10年都沒有100次，最近大爆走」、「工程師喜極而泣吧，終於有人用了」，直說工程師根本沒有想到論文網站會有這麼熱門的一天，也有不少網友笑說，「大家查起來」、「掀起全民學術探討的風潮，眉蓁功不可沒」、「國圖感到欣慰」、「不簡單，可以跟陳菊平起平坐」。

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