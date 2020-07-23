藝FUN券一次只能用100元？　他實測給你看：店家不找零

▲事實查核中心查證「藝FUN券一次只能用100元」為假消息。（翻攝TFC台灣事實查核中心臉書粉專）

圖文／鏡週刊

藝FUN券開獎後幾家歡樂，幾家成為國家級邊緣人物。在藝FUN券上路當天，「藝FUN券一次只能用100元」的消息就在Line各大群組流傳，事實查核中心立刻開始著手查核。

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行政院端出振興三倍券後，文化部率先宣布加碼200萬份、每份600元的「藝FUN券」，21日直播抽籤出身分證尾數「0、5、9、7、8、4、3」，超過210萬人中獎，獲得的藝FUN券於隔日（22日）中午開始領取使用，然而這時傳出「藝FUN券一次只能用100元」的消息，讓民眾抱怨也太不方便。

然而真是如此嗎？

TFC台灣事實查核中心當天便著手調查，查核記者前往書店消費，購買387元書籍，順利抵用300元面額的藝FUN券，證明「藝FUN券一次只能用100元」為錯誤消息。

這次藝FUN券的假消息，不意外地又是出自台灣民眾慣用的通訊軟體──Line，來源則難以考據。大量民眾收到「藝FUN券一次只能用100元」的訊息，TFC台灣事實查核中心記者前往文化部「藝FUN券專區」網站的Q&A問答集，確認藝FUN券每張面額為100元，共6張。