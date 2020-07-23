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藝FUN券一次只能用100元？　他實測給你看：店家不找零

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事實查核中心查證「藝FUN券一次只能用100元」為假消息。（翻攝TFC台灣事實查核中心臉書粉專）

▲事實查核中心查證「藝FUN券一次只能用100元」為假消息。（翻攝TFC台灣事實查核中心臉書粉專）

圖文／鏡週刊

藝FUN券開獎後幾家歡樂，幾家成為國家級邊緣人物。在藝FUN券上路當天，「藝FUN券一次只能用100元」的消息就在Line各大群組流傳，事實查核中心立刻開始著手查核。

請繼續往下閱讀...

行政院端出振興三倍券後，文化部率先宣布加碼200萬份、每份600元的「藝FUN券」，21日直播抽籤出身分證尾數「0、5、9、7、8、4、3」，超過210萬人中獎，獲得的藝FUN券於隔日（22日）中午開始領取使用，然而這時傳出「藝FUN券一次只能用100元」的消息，讓民眾抱怨也太不方便。

然而真是如此嗎？

TFC台灣事實查核中心當天便著手調查，查核記者前往書店消費，購買387元書籍，順利抵用300元面額的藝FUN券，證明「藝FUN券一次只能用100元」為錯誤消息。

這次藝FUN券的假消息，不意外地又是出自台灣民眾慣用的通訊軟體──Line，來源則難以考據。大量民眾收到「藝FUN券一次只能用100元」的訊息，TFC台灣事實查核中心記者前往文化部「藝FUN券專區」網站的Q&A問答集，確認藝FUN券每張面額為100元，共6張。

藝FUN券一次只能用100元？　他實測給你看

▲查核中心記者親自前往信義區書店消費。（翻攝TFC台灣事實查核中心網站）

再確認使用方式，民眾結帳時，依商品價格，在APP中選取欲使用之藝FUN券張數（可大於1），掃描店家QRCODE，收到交易成功的通知即完成結帳；亦可選取欲使用之藝FUN券張數後，由APP產生付款QRCODE，由店家掃瞄結帳。

查核中心不僅先查核藝FUN券網站、再親自前往書店消費，還特別致電文化部公關組長劉杏怡。文化部特別提醒：「藝FUN券原則上不找零！」例如350元的商品，民眾可以用3張100元面額的藝FUN券，抵消300元，剩下的50元，民眾可以自行補貼現金；或是再抵用1張100元面額的藝FUN券，但店家並不會找零。


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