學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

▲上學示意圖。（圖／pixabay）

中國四川一名高三畢業生在高考結束後突然失蹤，還在QQ空間發布了多條想輕生的訊息，救援隊獲報後立刻出動尋找孩子，但最後只在渠江河面上發現一具屍體，而這名高中生留下的遺書中透露，自己考試98分都被罵，「感覺不到父母的愛。」

根據《人民網》報導，事發於2016年6月，一名高三畢業生小斯（化名）高考結束當天與同學一起聚餐，當時他並無異常。6月10日，小斯又和國中同學聚餐，有同學透露當天小斯情緒比較低落，聚餐結束後，當天下午5點，家中經營城鄉中巴線路車的小斯，其父親讓他抱一床被子到車上一起售票，2人一前一後走到渠縣北門附近時，父親突然發現兒子不見了，只留下一床被子，父親立刻打電話，卻無人接聽，當時父親認為兒子應該是鬧情緒，或和朋友出去了，所以沒多想。

沒想到到了隔天，小斯卻遲遲沒有回家，父母心急地趕緊報警，渠縣救援隊接到救援電話後，立刻召集全體隊員出動尋找孩子，但找了全城網咖、賓館、學校、河邊，都未見孩子蹤影。經調閱監視器，發現10日晚上8點，小斯走過了渠江二橋，而救援隊則在13日上午9點接到了公安局電話，稱在渠江河面上發現一具屍體，經確認就是小斯。

在小斯失蹤期間，他曾在QQ空間分段定時發布了多條訊息，「死了，我的心自由了」、「真正的我只活在我心裡」、「我寧願從未在這個世上出現過」、「我自殺了，說說8點多定時發布」，而他所留下的遺書內容也透露，他的父親脾氣不好，「考98分都被罵，吃飯打嗝一巴掌打過來，夾菜姿勢不對也一巴掌打過來」、「當然也可以說這是什麼對我的愛啊，但抱歉，我情商低，感覺不到父母的愛。」儘管小斯在QQ空間發布訊息時，下面還有不少同學開導、勸說小斯，但這些也未能改變小斯輕生的念頭。



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